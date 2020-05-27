疫情緩和推升跨國物流需求　台驊看好台灣、東南亞「爆發性成長」

▲貨物承攬業者台驊集團今（27）日舉行股東會，董事長顏益財預估今年下半年物流需求將呈現大幅度的增長，可望推升台驊營運不看淡並有爆發性成長。（圖／台驊提供）

記者林淑慧／台北報導

貨物承攬業者台驊集團今（27）日舉行股東會，董事長顏益財表示，受到中美貿易戰衝擊及供應鏈產地移轉的結果，台灣及東南亞地區業務有明顯的成長，在東南亞各國疫情得到控制之下，預估今年下半年物流需求將呈現大幅度的增長，可望推升台驊下半年營運不看淡並有爆發性成長。



新冠肺炎疫情今年以來持續延燒，中國大陸工廠雖於四月完全復工，但歐美國家鎖國，停止非必要性產品生產，造成國際海運市場需求較3月份下滑，船商透過減班縮艙方式降低運能，支撐運價。

顏益財指出，目前歐美政府陸續解封，企業已開始階段性復工，自中美貿易戰以來，加上2月份中國大陸生產端供應鏈斷鏈，目前歐美產品庫存已相當吃緊。預期第二季末，因上半年品牌廠庫存回補加上下半年歐美年節的消費庫存鋪貨，海運市場將可迎來U型反彈復甦。

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▲台驊於今年四月份透過與海外代理的合作，提供客戶高附加價值的全方位物流服務，毛利率反較去年同期增加。

台驊於四月份貨量僅較去年同期些微下滑，加上透過與海外代理的合作，提供客戶高附加價值的全方位物流服務，毛利率反較去年增加，再加上嚴格執行費用撙節，今年4月海運事業獲利表現與去年相當。

另外，國際空運市場自三月起受惠國際對醫療資源進口需求急迫，空運訂艙需求暴增，加上航空公司因疫情影響縮減六成以上客機，造成空運艙位短缺，四至五月份歐美長程線運價相較去年同期翻漲四倍以上，突破歷史新高紀錄。

台驊大陸團隊目前空運業務主要仍以醫療物資產品為主，近期陸續有空運一般貨急單業務，隨著六月份起封城解除，年初至今原空運運送的貨物因運價過高及艙位短缺而暫緩出貨的貨物，將會集中在六月至七月陸續出貨。

另外，台驊集團表示，亞洲區間電子產品上、下游供應鏈零組件物流需求急增，空運費率暴漲，集團旗下各子公司空運事業部業務成長均創下新紀錄。

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