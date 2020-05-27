軟銀補不完的財務黑洞！　願景基金擬售出OSIsoft逾450億元股份

▲願景基金虧損過大，軟銀仍在試圖融資補救。圖為軟銀執行長孫正義。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

軟銀旗下願景基金（Vision Fund）上一個會計年度遭遇嚴重虧損，導致母公司營運創下39年來最慘紀錄。願景基金（Vision Fund）正在考慮出售軟體公司 OSIsoft 股權，估值超過15億美元（約新台幣450億元）；知情人士指出，目前軟銀的主要任務是融資，它們評估出售股份事宜，不過由於這仍是一則未經確認的消息，所以軟銀仍有可能保留股份。

OSIsoft 是一家加州軟體企業，向油氣行業、公共事業單位、藥物研發企業銷售軟體，知情人士透露，軟銀考慮出售 OSIsoft LLC 的少數股權，價值可能超過15億美元，並指出軟銀正在與財務顧問合作出售願景基金持有的工業軟體公司股份，此舉是軟銀新籌資金的一部分。

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▲加州軟體公司 OSIsoft。（圖／OSIsoft）

對於這個消息，目前願景基金和 OSIsoft 則沒有透露任何聲明。

軟銀執行長孫正義之前曾表示，將會出售420億美元（約新台幣1.26兆元）資產，然後用資金回購股票來償還債務。先前報導也指出，軟銀計畫出售阿里巴巴集團的股票，以及美國電信公司 T-Mobile 約200億美元的股票，試圖融資來填補這個深不見底的財務黑洞。

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