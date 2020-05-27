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庫藏股救市！公司買回庫藏股轉售員工　應繳納證交稅

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▲▼新冠肺炎疫情延燒，全球股市陷入恐慌氣憤之中。受前一交易日美股熔斷重挫影響，台股3/19一開盤就重挫兩百多點，九千點關卡失守。隨後跌勢擴大，盤中重挫近五百點，八千八百點關卡也失守。（圖／記者湯興漢攝）

▲新冠肺炎疫情期間，台股一度受到國際股市影響大幅震盪，不少公司實施庫藏股救市。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情期間，台股受到國際股市影響，大幅震盪，不少公司辦理庫藏股救市，也救自家公司的股價，部分公司買回庫藏股計畫將轉售員工。南區國稅局表示，公司將買回的股票按約定的價格轉讓員工，該轉讓行為屬於有價證券的買賣，要課千分之三的證交稅。

因應新冠肺炎疫情，金管會鼓勵上市櫃公司參與業績發表會、法人說明會及實施庫藏股，引發不少公司響應，根據統計到3月31日為止，已實施的庫藏股救達到了17件，金額為19.29億元。

請繼續往下閱讀...

有些公司辦理庫藏股之後，向國稅局詢問，若將買回的股票轉售給員工，是否要課徵證交稅？南區國稅局表示，公司將買回的股票按約定轉讓給員工，該行為屬有價證券的買賣，應依證交法規定課徵千分之三的證交稅。

南區國稅局表示，證交稅是向出賣有價證券的人課徵，由代徵人在每次買賣交割的當日，按照規定的稅率代徵，並在代徵的次日填具繳款書到國稅局繳納，有價證券如果是持有人直接出讓給受讓人者，代徵人為受讓證券人。

公司辦理庫藏股轉讓予員工，其代徵人為員工，但是因人數眾多，為便利代徵繳納證券交易稅作業，可由公司向受讓員工戶籍所在地國稅局申請彙總繳納稅款，再將申報檔案、繳款書影本及證券交易明細資料清冊等提供予國稅局，以節省人力、物力及縮短處理時程。

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