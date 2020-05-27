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台股收盤上漲17點　險守萬一點關卡

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▲▼4/9台股一開盤就上開八十多點，隨後無力支撐指數一路下滑，在平盤附近遊走。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

台股今（27）日早盤開高，最高一度上漲72點、來到11069點，創兩個半月新高，但盤中一度翻跌，甚至跌破「萬一」關口，不過隨後又反彈上揚，指數在11000點之上震盪，終場收在11014點、上漲17點或0.16%，成交量1562.36億元。

蘋概三王中，台積電（2330）以296.5元作收、上漲0.34%；鴻海（2317）收在75.3元、上漲0.5%；股王大立光（3008）收3880元、下跌1.15%。

請繼續往下閱讀...

權值股中漲跌互見，台塑四寶全數下跌，跌幅約在0.14%~0.67%之間；金控雙雄雙雙收紅。

類股指數同樣也漲跌互見，多呈小漲小跌，其中電器類股漲勢較大、漲幅4.24%，電機類股也有1.88%漲幅；跌勢較重的類股則是生醫類股，下跌2.96%。

兆豐投顧董事長李秀利指出，今天大家都在關注生技股中的獲利回吐以及股價籌碼的變數，而台股盤中震盪壓回到平盤下，一部分原因也是受生技類股拖累，另一部分是因為萬一點以上追價買盤會相對謹慎，唯有OTC指數中的中小型股較不受影響，整個OTC周線連九紅，但今天攻高力道和大盤差不多，有一點量縮的情況。

李秀利表示，隨著疫情趨緩，生技防疫概念股休息之後，市場部分資金轉向觀光類股，另外電器電纜及電子零組件表現也較為強勢，其中電器電纜類股主要是受到集團股裡的華新所拉抬，扣除華新以外，其他電器電纜股表現就較為持平。

對於投資人操作建議，李秀利表示，由於中國大陸兩會期間，政策出台利多產業主要為5G、「兩新一重」，所以資金依然會在電子和傳產類股間輪動；另外，受到各國鎖國政策逐漸鬆綁，資金也逐漸留向觀光、航運類股，投資人可留意佈局。

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