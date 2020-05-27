澳洲鼓勵「向台灣廠商購買口罩」　拒收中國產品…下令徹查山寨N95

▲澳洲在各地設立檢疫站，藉此應對新冠肺炎疫情。（圖／路透）



文／中央社記者丘德真雪梨27日專電

澳洲衛生部今天向中央社表示，澳洲政府鼓勵當地各級政府以及商界向台灣廠商洽購，以獲得符合澳洲標準的醫療防護裝備（PPE）。

澳洲聯邦衛生部長韓特（Greg Hunt）今天透過衛生部全國事故應變組（National Incident Response Division）主任基亞尼（Radha Khiani）回覆中央社的電郵中提到，為了對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，澳洲和台灣已展開合作。電郵還提到，澳洲透過台灣獲得符合澳洲標準的醫療防護裝備等事項是「重要的議題」。

據「雪梨晨驅報」（Sydney Morning Herald）和墨爾本「世紀報」（The Age）報導，4月有一批重達90公噸、來自中國的口罩運抵澳洲，試圖向澳洲政府推銷，但遭澳洲政府拒絕。

與此同時，澳洲與台灣於4月達成協議，由澳洲提供100萬公升用作生產乾洗手的酒精，與台灣交換3公噸用作生產口罩的材料。另外，在歐洲和北美洲，有多宗中國製醫療防護裝備不合格事件傳出。

▲澳洲民眾出門戴上口罩。（圖／路透）



「雪梨晨驅報」和「世紀報」昨天報導，疑似有大批海外生產、品質低劣的山寨N95口罩流入澳洲的醫療院所。對此，韓特已下令徹查到底。

中央社稍早透過電郵聯絡韓特，詢問他是否鼓勵澳洲官方及民間向台灣採購醫療防護裝備。對此，他指示基亞尼回應，表示聯邦政府鼓勵商界以及各個州、各領地以及各城市政府，向一些能夠供應符合澳洲標準的廠商洽購醫療防護裝備。

基亞尼特別提到，台灣的廠商能夠供應符合澳洲標準的醫療防護裝備。基亞尼寫道：「澳洲和台灣已展開合作，互相支援對抗2019冠狀病毒疾病疫情；我們分享醫療和其他資源，有助我們的社會和前線工作者對抗2019冠狀病毒疾病疫情。」