長髮女逛超市沒戴口罩遭怒罵驅趕　22秒影片曝光...網痛批：一群流氓！





▲影片曝光後在網路上引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／Christine Lynn）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎疫情持續在美擴散引發恐慌，紐約州史泰登島(Staten Island)近來一名女子因為沒戴口罩逛超市，遭到一群憤怒的民眾包圍怒罵，影片分享到網路後引發網友不同意見，目前已獲得86萬人次觀看。

女網友23日在臉書上分享影片並表示，「如果你在史泰登島逛超市時沒戴口罩，就會發生這樣的事」。長度約22秒的影片可看到，一名長髮女子因為購物時沒有戴口罩，被其他民眾包圍怒罵，「給我滾出去」、「滾」，她原本還想試著爭辯，但是發現自己勢單力薄便乖乖離開現場。

影片在網路上引發討論，有網友表示，「看完這支影片後，我更加確定我會乖乖戴口罩」，不過也有許多網友不贊同現場民眾的行為，「充分展現出人性的醜陋」、「一群流氓」、「他們幹嘛這麼生氣，他們自己臉上有戴的話不就是安全的嗎？」

ShopRite超市發言人表示，事件發生在2周前，「我們發現大多數客人都有遵守防疫守則戴上口罩，以保護自己和其他人，但是偶爾還是會有例外，或許有民眾因為外在看不出來的健康情況而不方便戴口罩，建議民眾若是遇到類似情況，可以透過店家去幫忙反應而不要自己出面」，不過目前無法得知被驅趕女子的健康情況。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。