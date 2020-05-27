6/1起口罩14天9片維持「民憂自由買漲價？」　陳時中：公平交易法會管

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

經濟部宣布6/1口罩徵用將改採定額徵用，每日800萬片，開放自由買賣，但不少民眾也擔心會買到更貴的口罩。對此，中央流行疫情指揮中心指出，實名制14天9片還是會維持，保證價格不會變。陳時中也強調「大量購買沒有問題，庫存量很夠，大家盡量買，也不用擔心自由買賣變貴，公平交易法會管！」

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▲14天領9片口罩實名制部份仍繼續。（圖／記者呂佳賢攝）

因應國內疫情緩和，口罩需求降溫，政府將進行階段性調節產能。經濟部部長沈榮津宣布，6/1起國軍支援口罩生產逐步退場，國內生產醫療口罩改為每日定額徵用800萬片，其餘產能開放內外銷；另外，國人每人每2個月寄送30片口罩予海外二親等親屬限制，也同步解禁。

但由於不少民眾擔心口罩恢復自由買賣後，可能會買到更貴的口罩？對此，陳時中說，以健保卡購買的14天9片實名制機制，都還是買得到價格數量穩定的口罩，保證大家都一定買得到，且一般醫用口罩及外科手術口罩仍屬《刑法》第251條行政院公告生活必需用品，不得有囤積居奇哄抬物價行為；而根據《公平交易法》第15條，業者間也不得有合意或共同調漲口罩價格等聯合行為。

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