CIP深耕在地化！　以追風工作坊慶賀彰化王功國小建校百年

▲CIP向在地西瓜農產銷班購買40顆西瓜為參與校慶的師生消暑解熱。（圖／CIP提供）

記者姚惠茹／台北報導

哥本哈根基礎建設基金（Copenhagen Infrastructure Partners, CIP）今（26）日宣布，隨著台灣新冠肺炎疫情趨緩，再度啟動扎根地方綠能教育的CIP追風工作坊，並前進芳苑鄉王功國小百年校慶系列活動，更向在地西瓜農產銷班購買40顆西瓜為參與校慶的師生消暑解熱，深耕在地化。

CIP表示，今年王功國小百年校慶活動，配合第13屆彰化縣全民科學日辦理，主要是在國小校園舉辦的趣味性基礎科學系列活動，推展彰化學童的科學經驗，而CIP追風工作坊透過尋找風場及風機製作DIY的活動，讓參與的學童了解風力發電機原理及模型，以生動活潑的教學讓學童吸收基礎綠能科學知識，並傳遞環保意識和永續能源新知。

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王功國小校長謝格倫表示，上一屆CIP的教師研習營讓縣內的老師們充分理解風電的知識及原理，也更加肯定未來的綠能趨勢，而這次CIP帶來更豐富的課程來支持本校百年校慶的活動，透過創意風機的製作教學，讓學童在遊戲及手作中對於再生能源與環保有更近一步的認知。

CIP彰化推動辦公室秘書長戴瑞文表示，身為彰化的「好厝邊」，凡是能為彰化地方帶來正向的發展，不論是產業推動或是環境教育，CIP皆會全力以赴。

CIP追風工作坊自去年5月起跑後，獲得彰化在地相當熱烈的迴響，截至目前已辦理5場次，下一站將在6月17日前進線西國小，持續為在地綠能教育的紮根而努力。

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