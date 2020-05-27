華碩校園線上徵才開跑　招手AI、硬體、軟韌體研發人才

▲華碩董事長施崇棠。（圖／國研院提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（2357）今（27）日宣布，每年固定於畢業季舉辦的校園徵才活動，今年特別配合中央落實防疫，改採線上說明會形式，從5月29日起至7月中接力登場，並邀請多位華碩中、高階主管現身說法，讓即將投入職場的新鮮人快速瞭解華碩內部企業文化與職務所需具備的特質。

華碩表示，這次招募的領域橫跨「AI人工智慧」、「軟韌體研發」、「硬體研發」、「產品經理」、「業務行銷」與「客戶服務」等，而且觀看線上說明會並掃描影片中QR Code登錄履歷，就有機會獲得華碩新一代「ROG Phone II」電競手機。

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此外，華碩指出，自2014年首次對外徵招對科技懷抱熱忱，以及兼具創新精神國際型人才的「Global Talent Program (GTP)」邁入第七屆，今年不僅擴大招募，日前更特別請來擁有180萬總訂閱數的超人氣YouTuber—「Joeman」到華碩企業總部拍攝一日員工體驗影片，引發網友熱烈討論。

華碩強調，凡工作經驗未滿兩年，並對於產品經理、行銷、業務及客服等相關領域有興趣的求職者，敬請把握難得機會至華碩GTP官方網站或華碩人才招募網瞭解職缺、填寫履歷，錄取者將有機會於華碩企業總部接受3個月課程訓練，以及4~8個月的專業在職訓練，再依照適性分派至總部或全球業務據點。

▲華碩校園線上徵才開跑。（圖／華碩提供）

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