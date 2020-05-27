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北京放話勿祝賀小英就職　巴西學者：中國咄咄逼人已受各國譴責

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▲▼巴西議員揭露中國使館信件，要求對蔡總統就職發言保持沉默。（圖／翻攝自推特／Paulo Eduardo Martins）

▲巴西議員揭露中國使館信件，要求對蔡總統就職發言保持沉默。（圖／翻攝自推特／Paulo Eduardo Martins）

文／中央社記者唐雅陵聖保羅26日專電

中國要求巴西國會對總統蔡英文就職一事「保持沉默」，事件曝光後反而引起巴西網友不滿，巴西媒體今天也刊登評論指出，中國政權咄咄逼人的立場已在世界各國受到譴責。

巴西「人民日報」（Gazeta do Povo）新聞網刊登政治經濟專欄作家康斯坦丁諾（Rodrigo Constantino ）評論文章，文中指出，台灣已經舉行選舉，並選出新一任總統，但中國駐巴西大使館5月13日致函國會，要求議員不要認同選舉結果為合法。

這封信函指出：「中方希望眾議院尊重一個中國原則。今年5月20日將舉行中國台灣地方領袖蔡英文的就職典禮。如果眾議院在承諾一個中國原則的情況下，能夠採取必要和預防措施，使議員了解台灣問題的敏感性 ，避免採取可能損害一個中國原則的姿態或態度，例如參加上述就職典禮，向台灣當局發賀電或與台灣當局保持官方聯繫，我方將不勝感激。」

康斯坦丁諾在文中談到，巴西聯邦眾議員馬丁斯（ Paulo Eduardo Martins）是巴西國會中反對中國的少數人士之一，他在推特譴責中國大使館致函國會，指稱建議巴西議員對台灣總統就職保持沉默的內容「是一種侮辱」，所以就算遲了些，他還是要祝賀總統蔡英文就職。

評論也提及，蔡總統推文感謝馬丁斯和所有面對中國恐嚇而沒有低頭的巴西友人的祝賀。康斯坦丁諾表示，中國政權的咄咄逼人立場已在世界各國受到譴責，且因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）疫情緣故，澳洲、英國、日本和美國都已經提出反對中國濫權的言論。

他指出，世界衛生組織（WHO）一直被中國把持，世衛高級顧問艾沃德（Bruce Aylward）接受媒體線上採訪被問到台灣時，甚至馬上中斷採訪，暴露了他對台灣的偏見。他認為，受到美國支持，台灣今天才是一個獨立和繁榮的國家，否則早就被中共獨裁政權吞併，而中共獨裁政權並不掩飾其意圖。

▲加拿大流行病學家、WHO專家艾爾沃德(Bruce Aylward)。（圖／路透社）

▲艾沃德接受香港電台採訪時曾迴避台灣問題。（圖／路透社）

這篇評論說，香港不斷遭到中國極權打壓，中國破壞一國兩制的承諾，示威者冒著生命危險抗議言論自由與新聞自由被打壓，但很少得到國際輿論支援。由於商業依賴的緣故，世界正日益被中國所挾持。

巴西媒體記者也因中國是巴西最大貿易夥伴，以實用主義至上而保持沉默，結果讓中國駐巴西大使館益加得寸進尺。 康斯坦丁諾認為，中國還利用2019冠狀病毒疾病疫情，企圖將整個世界變成一個以集體主義為基礎的中國省份，由超國家實體控制的全球化，而超國家實體又由中國獨裁政權控制。

康斯坦丁諾在文末表示，現在正面臨新冷戰2.0，但自由的主要敵人不是蘇聯，而是中國，必須像第一次冷戰一樣，有明確的道德原則，基本價值觀例如民主、 自由和法治不容許談判，也不能容忍來自無視人權本質 的獨裁政權威脅。

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