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金山將有「5星級凱悅酒店」！興富發斥資15億　侯友宜讚：迎接全新旅遊環境

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▲▼新北市長侯友宜主持「新北電競基地2.0啟動×電競戰隊聯名記者會」。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市長侯友宜。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／新北報導

新北市金山也要有五星級酒店了！興富發建設加碼投資新北15億元，於金山引進凱悅酒店集團旗艦品牌凱悅（Hyatt Regency），規劃打造五星級度假溫泉旅館「金山凱悅酒店」。新北市長侯友宜27日表示，期望這波疫情趨緩後，能為金山迎接全新的旅遊環境。

興富發建設2019年因營運規劃調整，透過新北招商一條龍協助，排除投資障礙，加速於2020年3月取得建造執照，27日正式開工動土，預定於111年底開幕營運，將為地方新增500個就業機會，估計將來年產值可達8億元，可望活絡新北投資環境，為提振經濟注入一劑強心針。

侯友宜表示，興富發建設投資案是新北招商一條龍落實投資第61案，雖然全球受疫情風暴影響，但新北不只拚防疫，也要拚經濟，2020年招商目標1,500億元，目標不變。這波疫情對觀光旅館業影響甚鉅，很感謝興富發建設總裁鄭欽天不畏疫情，選擇在此時逆勢投資興建旅館，想必是有獨到眼光，看好未來金山觀光產業，也感謝凱悅集團一起合作投資旗艦品牌進駐金山，期望這波疫情趨緩後，能為金山迎接全新的旅遊環境。

鄭欽天提到，此次引進國際酒店集團凱悅打造頂級度假酒店，飯店設計是委由台日設計師合作開立的「玫格聯合建築師事務所（MAG architects & associates）」、「陳廷杰建築師事務所」及「新加坡LTW室內設計團隊」共同操刀，將規劃188間有陽台及獨立家庭湯池的親子渡假五星級飯店，另附設21間湯屋、大眾湯池、兒童俱樂部、健身中心、游泳池、芳療中心、500人宴會廳、200人多功能會議室、特色婚禮教堂等，提供多樣化遊憩選擇。

金山區為新北綠能、觀光精緻旅遊品牌「青春山海線」重要觀光旅遊據點，每年約有280萬遊客數，金山商圈（金山老街／金包里老街）為目前北海岸僅存的清代老街，已有300多年的歷史，老街上保留了傳統的理髮店、米店、布莊、雜貨店，逛起來特別有古早味。今年的青春山海線計畫，將推出一款具有金山味的特色伴手禮，搭配今年的新北特色商品計畫，預計串聯超商、電商、旅遊等通路，一起帶動觀光經濟、產業經濟，用在地原味打造金山新亮點。

此外，新北市府將加速金山建設，推動「城鎮之心」中山溫泉公園改造、金山第一公有市場改建、智慧化立體停車場，另規劃將金山中角灣打造為國際衝浪基地，中角國小衝浪學院預計2020年7月月啟用，半戶外陸上衝浪練習場預計明2021年1月啟用，將讓金山煥然一新，打造金山區成為居住及旅遊並重的優質環境。

新北市政府招商不停歇，預計於2020年5月底起陸續公告八里台北港產二用地、淡水沙崙園區及停車場用地、汐止長安段工業用地及土城明德段商業區等公有土地招商案，並持續協助招商一條龍專案服務之投資廠商落實於本市的投資計畫，朝1,500億元投資目標大步邁進，以持續活絡本市經濟環境，達成安居樂業之政策目標。

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