「防疫」無法擋！節能家電退稅最高2000元　時間僅剩下1年多

▲節能家電減徵（退還）貨物稅最高2000元期限僅到明年的6月14日，想購買的民眾手腳要快。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

貨物稅條例規定，自去（2019）年的6月15日到明（2021）年6月14日購買節能冷暖氣機、電冰箱及除濕機可以減徵貨物稅，每台最高可以節稅2000元，實施將近快一年以來，已經有118萬台節能家電申請退稅，中區國稅局表示，即使現在面臨新冠肺炎（COVID-19）疫情期間，每月申請退稅約有10萬台左右，購買節能家電的情形，並沒有因為疫情而減退。

根據貨物稅第11條之1規定，自去年的6月15日起二年之內，購買經濟部核定能源效率分級為第一級或第二級的電冰箱、新冷暖氣機或者新除濕機，如果非供銷貨或者換貨者，貨物應徵貨物稅每台可以減徵稅額，以2000元為限，並且應由買受人（購買者）申請退還。

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根據統計，從去年6月15日上路以來到今年的4月底，已經有118萬台節能家電已經申請，減徵（退還）稅額達到19.73億元，核定的台數也達到了115萬台，核定減徵稅額也達到19.73億元。

在申請退稅的節能家電中，冷暖氣機有70萬台，申請減徵（退還）的稅額12.82億元，是節能家電中最為大宗；其次是電冰箱33萬台，申請減徵稅額有5.56億元；除濕機則有14萬台，申請減徵稅額1.3億元，仍以冷暖氣機最為大宗。

財政部中區國稅局表示，防疫期間為了避免群聚感染的風險，民眾申請節能家電減徵貨物稅，可利用網路並且在線上直接附件檔案，操作簡單又免出門，同時選擇存款帳簿直撥退稅更可快速領取退稅款，利用線上申辦減少臨櫃洽辦或者出門郵寄紙本的風險，最為安全。

而且如果是個人的話，可以直接使用已註冊的健保卡或者自然人憑證；營利事業則可以使用工商憑證、組織與團體憑證上「購買節能電器退還減徵貨物稅專區」登陸申請資訊，簡單完成作業且24小時不打烊，防疫期間也能輕鬆申請退稅。

中區國稅局表示，由於現在節能家電都可以在網路上購買，且申請退稅程序也十分簡便，今年前4月仍有40萬台的節能家電申請退稅，平均每個月申請台數有10萬台，跟去年下半年相比並未減少，顯然疫情期間民眾購買節能家電的需求與熱情絲毫未減。