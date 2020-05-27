3家純網銀拚下半年開業　Visa：逾6成民眾願意開戶嘗鮮

▲根據Visa研究顯示，有62%的民眾願意嘗試任一純網銀業者所提供的革新服務。（圖／示意圖／達志影像）

記者紀佳妘／台北報導

3家純網銀即將在下半年開業，也是國內今年金融業的重頭戲。根據Visa最新報告指出，逾7成民眾對於純網銀具有基本的認知，最青睞4大功能，另有62%的民眾願意嘗試新服務，也就是開設純網銀帳戶。

根據Visa調查報告顯示，台灣消費者對於純網銀的認知度高達72%，其中最受台灣消費者青睞的純網銀優勢，包括擁有更優惠的利率（58%）、更低廉的手續費（45%）、更好的服務整合（32%）以及更完善的用戶體驗。

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不過，受訪者認為純網銀可能的不便之處，包括缺少實體分行（59%）、服務種類較現有銀行少（56%），以及缺少自有實體ATM（40%）。

調查也指出，台灣民眾對純網銀的興趣十分濃厚，約有62%的消費者願意嘗試任一純網銀業者所提供的革新服務，其中有20%的人表示「一定會」開設純網銀帳戶。

Visa台灣區總經理趙麗芳表示，這次研究顯示台灣消費者尋求優質的數位銀行體驗。「我們相信純網銀的出現與開放銀行解決方案的興起將會加速產業創新」，因此需要產業密切合作，包括政府、技術平台、其他API服務供應商以及零售商、電信公司及公用事業等數據持有者。

此外，開放銀行是受到全球矚目的另一項議題，且受許多地方政府及金融業界支持。Visa指出，開放銀行讓消費者授權其使用的銀行能夠與特定組織分享財務資料。

舉例來說，擁有多個帳戶及多張信用卡的用戶可以授權第三方供應商，取得他們的銀行和信用卡資料，並為其提供包括整合所有銀行帳戶的交易總覽、支出分析及節約日常支出建議服務等。

值得一提的是，台灣僅有不到一半的消費者（42%）對開放銀行服務感興趣，對於分享個人財務資訊也有許多疑慮，而消費者最感興趣的服務，分別為付款通知提示（69%）、整合銀行與信用卡帳戶（63%）以及即時且具競爭力的理財產品（59%）。

趙麗芳分析，保障客戶的個人資料，並極力確保資安，是台灣推動開放銀行或開放API的2大關鍵，但同步需加強消費者的認知，包括開放銀行或開放API的意義以及運作模式，讓消費者有信心且正確使用相關服務，這需要整個生態體系成員的攜手合作。

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