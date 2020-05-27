長榮航空爭取兩岸貨機航權以客機飛航　小股東呼籲空服員勿再罷工

▲長榮航空今（27）日召開股東常會，董事長林寶水表示，針對新冠肺炎疫情衝擊，公司已做好相關因應計劃。(圖／長榮航提供)

▲長榮航空今（27）日召開股東常會，針對新冠肺炎疫情衝擊，公司表示已做好相關因應計劃。(圖／長榮航提供)

記者林淑慧／台北報導

長榮航空今（27）日召開股東常會，針對新冠肺炎疫情衝擊，長榮航空表示第一季現金約當404億元，並獲交通部紓困貸款200億元，營運方面將於兩岸航線積極爭取將貨機航權以客機飛航，以爭取貨運商機。

長榮航空小股東發言表示，近年勞工運動頻傳，全球不少航空公司因為罷工運動而倒閉，但是空服員在爭取自身權益時，也應該考慮罷工以後空服員、機師失業，薪水銳減等問題，呼籲空服員不要罷工；同時，也有小股東關心在疫情影響下，長榮航客機改貨機的營運模式。

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長榮航空董事長林寶水表示，針對勞資關係，公司將會更重視員工意見，保持溝通暢通；目前雖然無法預測疫情何時舒緩，但公司已做好相關因應計劃，包括銀行貸款與市場籌資計劃均在考量之列，以維穩公司營運。

▲長榮航空今（27）日召開股東常會，總經理孫嘉明表示，貨運充分利用現有五架貨機以及腹機載貨，也爭取於兩岸航線將貨機航權以客機飛航，有利爭取貨運商機。(圖／長榮航提供)

長榮航空總經理孫嘉明指出，目前在客運方面，減少航班飛行，節省營運成本，貨運則充分利用現有五架貨機以及腹機載貨，公司也爭取於兩岸航線將貨機航權以客機飛航，旗下客機777-300ER進行改裝，將客艙椅子挪移調整以增加貨運量，有利爭取貨運商機。

孫嘉明指出，以今年第一季為例，因防疫相關物資之貨運量大增，市場呈現需求大於供給情況，使運費上漲，推升長榮航運貨單位收益增加7.5％。

長榮航空副總蕭錦隆進一步表示，7月6號與空服員簽訂團協後，在公司內部進行一系列檢討，包括溝通管道暢通、改善作業流程等，持續與空服員協調。

另外，長榮航空今天進行董事改選，張榮發慈善基金會未列入公司提名名單，會中通過九席董事名單如下：長榮海運兩席代表林寶水及張國華、長榮國際兩席代表柯麗卿及戴錦銓、原張榮發慈善基金會則由長榮物流取代並提名兩席代表孫嘉明及廖至維，另提名三席獨立董事簡又新、許順雄及吳宗寶。

長榮航空公布首季財報，2020年第1季合併總營收新台幣302億3,300萬元，較去年同期減少31.8％；合併本期淨損為新台幣10億9,500萬元；歸屬母公司淨損新台幣12億2,100萬元，每股虧損新台幣0.25元。

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