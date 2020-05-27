罷韓倒數！韓國瑜全力治水　議員曝2大關鍵：這雨對他很有幫助

▲6月6日罷韓投票，韓國瑜繃緊神經拚市政。（資料照／記者唐詠絮攝）

文圖／中評社

6月6日就是罷韓投票，中國國民黨籍高雄市議員陳麗娜接受中評社訪問表示，最後關鍵兩週攻防意義不大，能影響的還是中間選民。近期高雄大雨，韓國瑜展現是來解決問題的人，封關前的民調變化對韓較有利。但畢竟年輕族群這一塊韓確實比較弱，高鐵投票前推出大學生優惠引人聯想，也代表最後時刻“還有什麼奧步，真的不知道”。

陳麗娜，生於1970年，宜蘭人，高雄餐旅大學餐旅教育研究所碩士。現任國民黨籍高雄市議員（前鎮區、小港區），連任第5屆，夫婿楊敏郎為前高雄市議員。陳麗娜曾任國民黨高雄市黨部副主委。

罷韓前最後兩週怎麼做比較好？陳麗娜認為，這段時間天氣仍不穩定，韓國瑜做市政就是最好的防禦，最後11天就算要攻，也不太有意義，只要市政做好市民就會有感受。她指出，打口水戰相爭，只會讓市民搞不清楚到底是討厭韓，還是韓做不好。

5月22、23日南台灣豪大雨，韓國瑜治水成效對罷韓案有何影響？陳麗娜表示，這次高雄大雨時雨量破百毫米，過去路面水會積淹到門口，今年就沒有，民眾都有來反映。她認為，這場大雨對韓有幫助，也讓封關的民調對韓呈現一點有利變化，就算罷韓團體在大雨期間站在本位角度去作批評，民眾內心的秤還是存在。

陳麗娜表示，韓國瑜近期有推出影片並拋出“給他時間把治水做好”，這代表治水需要時間整體改善，高雄基礎建設改善並非一蹴可幾的，也營造出韓國瑜是來解決問題的人。這段時間就是極力展現市政問題如何被解決，讓民眾感受認真做事的成果，和2018年當時投票給韓的想法做連結。

陳麗娜認為，中間選民仍是這次罷免投票的關鍵點，另一個影響關鍵則是年輕選民，年輕選票因為在外地就學、就業，容易在網路上獲取單方面資訊，或者被大量鼓吹，也沒有實際經過這次高雄大雨的情況，所以這部分就是韓陣營要特別注意的，短時間難改變印象。

“‘中央’會出什麼招，真的不知道！”陳麗娜說，所以高鐵推出“大學生雙周快閃優惠”，活動卻僅限5月27日至6月9日，正好跨越高雄市長韓國瑜罷免投票日，這一點就必須提出質疑，是為方便年輕族群返鄉罷韓？

對於黨部協助的部分，陳麗娜說，定調不投票的主軸之後，市府都在專心市政及宣傳，對選戰部分較沒有著墨，就是由黨部來負責執行。因為低調也不會有組織動員，現在韓的支持者也能漸漸體會市長不要大家投票的原因，是對的方向，減少情緒動員及降溫，就讓罷韓團體自導自演唱獨角戲。

陳麗娜表示，不管罷韓團體講任何事情，韓市長都要展現另外一種印象，和罷韓團體所講的截然不同。