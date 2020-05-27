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家附近騎車莫名被罵「傳播病毒」　15歲華裔少年慘遭紅帽男痛毆！

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家附近騎車莫名被罵「傳播病毒」　15歲華裔少年慘遭紅帽男痛扁！（圖／翻攝自Facebook／Nelson Chen）

▲少年遭攻擊的影片在網路上獲得超過16萬人關注。（圖／翻攝自Facebook／Nelson Chen

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎疫情全球流行導致各地出現排華現象，加拿大一名15歲華裔少年在家附近騎單車時，無端遭到一名陌生男子攻擊，一過來就朝他大罵「傳播病毒」，後來還惡劣把車子推倒、動手毆打頭部，行徑十分惡劣。

事件22日下午2時半發生在薩斯卡通市(Saskatoon)郊區勞森高地(Lawson Heights)，男子尼爾森(Nelson Chen)表示，當天15歲兒與朋友在公園騎單車時，突然遭到一名戴著紅帽的男子大聲斥責，對方講了許多種族歧視的話，指責他在這邊傳播病毒。

尼爾森表示，兒子當時只是拍了一張攻擊者的照片，對方就動手把人從單車上推倒在地，並朝頭部揮拳，幸好兒子當時頭上還戴著安全帽才沒有受重傷，「他回到家時整個人都在發抖，告訴我們，『我被攻擊了，我被攻擊了』，我們花了一段時間才搞清楚原因」，後來便立即報警。

薩斯卡通市警方表示，他們目前已接獲報案，但未進一步對外透露細節。尼爾森則在臉書上表示，「我們一家居住在這30多年，過去從來沒有聽聞過這樣的事，甚至連稍微有些類似的事情也沒發生過，所以現在特別震驚，沒想到這樣的事竟然發生在附近，現在只是騎個單車也會有生命危險」，幸好兒子傷勢沒有大礙，感謝外界的關心。

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