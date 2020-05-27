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郭台銘有條件撥款「台大癌症醫院」淪蚊子館　管中閔改造自救

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圖、文／鏡週刊

鴻海創辦人郭台銘捐贈150億元興建的台大癌症醫院（簡稱台大癌醫），去年7月營運，但卡在資金問題，就連訂購MRI（核磁共振成像）都無法驗收裝機，導致績效不彰。本刊調查，去年郭台銘表示將續捐50億元，但卻有自己的想法，該筆捐款迄今未入帳，台大校長管中閔擔心台大癌醫斷炊，已經跟寶佳集團創辦人林陳海募款10億元，也將在台大校務會議提出自救方案，徹底解決台大癌醫營運資金以及醫護人員不足問題。

管中閔（右）擔心台大癌醫斷炊，將在台大校務會議提出自救方案，徹底解決台大癌醫營運資金與醫護人員不足問題。（本刊資料照）

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▲管中閔（右）擔心台大癌醫斷炊，將在台大校務會議提出自救方案，徹底解決台大癌醫營運資金與醫護人員不足問題。（圖／鏡週刊提供，下同）

耗資150億元、花了十多年興建，去年下半年移交給台灣大學，由鴻海創辦人郭台銘捐贈成立的台大癌症醫院（簡稱台大癌醫），竟出現財務窘境。台大校方為解燃眉之急，近日已對外募款、並將在校務會議提出自救方案。

本刊調查，台大醫學院院長倪衍玄在一個月前召開會議，規劃原先直屬台灣大學醫學院位階的台大癌醫，將改變成隸屬台大醫院，透過最賺錢的台大醫院挹注資源給台大癌醫，解決資金以及人員調撥等問題，台大校方近日也將召開校務會議討論相關方案。

郭台銘去年答應續捐50億元，為何台大癌醫財務仍左支右絀？知情人士透露，台大校長管中閔日前與郭台銘會面，談及捐款進度，但郭台銘認為癌醫拖了十多年，應該趕緊上軌道，同時表達希望癌醫能夠做得更好，他有自己的捐款時間表，要癌醫能夠獨立營生。

眼看郭董的50億元捐款遙遙無期，讓台大癌醫營運雪上加霜。本刊接獲爆料，日前台大癌醫向廠商訂購MRI（核磁共振成像）因沒資金付款，讓廠商送到院內的儀器無法組裝驗收。

本刊2度實地走訪台大癌醫，發現大廳門可羅雀，掛號處一片空蕩蕩，現場工作人員比病患還多。原來，台大癌醫在設備不足的情形下，僅能提供陽春的檢查和診療服務，加上是隸屬台大醫學院下的組織、等於是和台大醫院平行的單位，兩院醫護人員和資源無法整合，導致目前就診病患非常少。

去年6月台大癌醫開幕前，本刊曾報導，郭台銘口頭承諾續捐款採購醫療器材遲無下文，恐讓台大癌醫陷入無法大規模營運的窘境。恰逢國民黨總統初選時期，報導出刊後，郭台銘隨即和管中閔等人召開記者會表示將續捐50億元。但截至目前為止，後續捐款卻只聞樓梯響，為避免台大癌醫資金斷炊，只能靠台大校務基金支應。

但台大校務基金有限，不足以支應台大癌醫設備採購的龐大需求，更何況台大癌醫光營運成本一個月就要4,500萬元，管中閔為此傷透腦筋。由於台大與郭台銘在簽備忘錄時，並未限制不能對外募款，管中閔於是展開自救，不再全部仰賴郭台銘捐款。

管中閔自救的第一步，就是對外募款，日前台大癌醫院長鄭安理帶著副院長譚慶鼎一起出面，向寶佳集團創辦人林陳海求援，由於譚慶鼎是宜蘭人，林陳海對於同為宜蘭鄉親的譚慶鼎有人親土親的情誼，允諾捐贈10億元的醫療設備給台大癌醫，雙方已在上週四（21日）正式完成簽約。

台大癌醫掛號處椅子一片空蕩蕩，現場工作人員比起病患還要多。

鴻海創辦人郭台銘捐贈150億元興建的台大癌醫，當初喊出要當亞洲癌症旗艦醫院的夢想，本刊卻接獲爆料，日前台大癌醫向廠商訂購MRI（核磁共振成像）因沒資金付款，讓廠商送到院內的儀器無法組裝驗收。

本刊2度實地走訪台大癌醫，發現大廳門可羅雀，掛號處一片空蕩蕩，現場工作人員比病患還多。記者向醫護人員詢問是否可以照MRI，對方回覆：「醫院經費不足，目前沒有MRI設備，要回到總院（台大醫院）去照。」

一名地區醫院負責人聽聞台大癌醫竟然沒有MRI的消息大為驚訝，「MRI是醫院生財工具，像長庚醫院的MRI從早上9點到下午5點都沒停過，患者要照MRI甚至要排2到3個月，連我們這種小醫院都有MRI了，台大癌醫號稱是台灣一流的癌症醫院，卻沒有MRI，真的有點誇張。」

台大癌醫是郭台銘2007年捐贈150億元興建，當初他的夢想是希望將癌醫打造成亞洲癌症醫學旗艦，更訂下「華人頂尖、世界一流」目標，想不到連MRI都沒有，至於裝置質子機的治療中心也還在興建中，包括相關設備、資金、技術、醫療規劃、各科整合都未到位，實際要進行質子治療，顯然還要很長一段時間。

也就是說，台大癌醫目前在設備不足的情形下，僅能提供陽春的檢查和診療服務，加上是隸屬台大醫學院下的組織、等於是和台大醫院平行的單位，兩院醫護人員和資源無法整合，導致目前就診病患非常少，一名主管就自嘲：「台大癌醫已變成空盪盪的蚊子館。」


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