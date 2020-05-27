生活無法自理成廢人！京阿尼縱火犯90%三度燒燙傷　躺在被送進看守所

▲日本警方27日逮捕京阿尼縱火犯青葉真司。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本「京都動畫」（下稱京阿尼）位於京都市伏見區的第一工作室2019年7月遭人惡意縱火，釀成36死33傷的慘劇，縱火的42歲男子青葉真司自己全身也受到90%三度燒燙傷，事發後馬上被送醫救治，京都府警方27日以殺人等嫌疑逮捕青葉，以針對案情進行深入調查。據悉，青葉至今仍無法行走、自理生活，連吃飯都需要靠他人餵食，但已經可以進行簡單口語表達，因此警方才會決定將其逮捕。

根據《每日新聞》報導，青葉真司2019年7月對京阿尼第一工作室縱火後，自己也受到全身90%的三度燒燙傷，甚至傷及神經。事發後兩天，為了接受更深度的治療，青葉從京都市內的某醫院轉院至大阪某醫院。青葉真司雖然身受重傷，但靠著多次的皮膚移植手術，終於脫離險境，自同年9月起能夠進行簡單對話。

▲日本京阿尼縱火事件奪走34條人命。（圖／達志影像／美聯社）



此後，警方根據醫院所提供的病情現狀況判斷，青葉真司目前的身體狀況已經能夠承受拘留審問，因此便決定將其逮捕，不過卻剛好遇上新冠疫情，才會拖到現在。

根據消息人士透露，青葉真司目前仍然無法自行行走，且需要睡在電動病床上，不能自行起身。青葉真司雖然大難不死，但如今連走路、吃飯以及大小便都還是需要依靠他人之手。由於青葉真司目前可以與人進行短時間的對談，因此警方決定將其逮捕歸案，可望對案情釐清提供一定幫助。

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