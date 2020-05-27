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台灣5G元年　中華電校園資通訊人才線上招募開跑

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▲▼中華電信總公司。（圖／記者邱倢芯攝）

▲中華電信校園徵才今年改採線上招募。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

今年適逢台灣5G元年，但因為受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，使得許多活動都要採線上化的方式進行。中華電校園徵才活動這次就全面改為線上徵才，誠摯邀請對5G相關應用、企客行銷等領域有高度興趣的校園菁英，一起加入中華電信，成為「智慧生活的領導者、數位經濟的賦能者。」

中華電董事長謝繼茂指出，中華電信於2020 5G元年，將強力發展5G、物聯網、AI人工智慧、資安、大數據等重要業務。總經理郭水義亦表示，今年是5G、AIoT關鍵年，也是中華電信轉型關鍵年，創新第一、技術第一跟人才第一，是中華電信的「黃金三律」，除了靠團隊合作「ONE CHT」打下市場漂亮成績單，更藉此打造一個可以讓年輕人展現實力的舞台。

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中華電信相信同仁對工作的熱情及想像力來自於工作與生活的平衡，致力於打造一個富有創造力、活力且安心的職場環境，讓每一位同仁都能在此積極工作，樂享生活，也肩負共同打造國家5G建設及技術應用的新境界。

中華電「2020菁英人才招募」針對校園新鮮人開設相關職缺，線上報名時間即日起至109年6月2日截止，預計於109年6月13日及109年6月14日針對合適人才辦理面談。

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