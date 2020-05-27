幻想變成蜘蛛人！　3屁孩故意給劇毒蜘蛛「黑寡婦」咬...瞬間毒發爆哭

▲孩童相信電影情節，跑去給黑寡婦蜘蛛咬。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

玻利維亞3名年幼兄弟因為想變成蜘蛛人，竟然主動給帶有劇毒的蜘蛛「黑寡婦」(Black Widow Spider)咬，被咬幾分鐘後便出現嚴重中毒症狀，他們的母親發現後趕緊送到醫院，留院接受治療長達1星期後終於在上周三（20日）出院。

衛生官員皮耶特羅(Virgilio Pietro)表示，中毒的3名孩童分別只有8歲、10歲以及12歲，他們14日在查揚塔省(Chayanta)放牧時發現一隻黑寡婦蜘蛛，天真以為自己被咬的話能變成蜘蛛人，不但主動靠近還故意用棍子去戳，結果如願遭到狠咬。

3人被咬後立即痛苦地大哭，他們的母親發現後先送到當地醫療中心，然而中毒情況持續惡化，便送到拉拉瓜(Llallagua)的一間醫院，可是隔天仍出現發燒、發抖、冒汗、肌肉劇烈疼痛等症狀，又送往拉巴斯(La Paz)的兒童醫院，病情才終於受到控制，一周後順利出院。

皮耶特羅表示，希望能藉由這個事件警告家長要提高警覺，「對於孩子來說一切都是真實的，電影演得內容也是真的，即使是幻想的情節也是」。據了解，黑寡婦蜘蛛是世界上毒性最強的生物之一，其毒性比響尾蛇還要再毒15倍，其毒液會對人體神經系統造成影響，引發劇烈疼痛、腫脹以及灼燒感等症狀。



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