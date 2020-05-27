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誠品下半年將再關閉1至2家門市　吳旻潔：未來將聚焦會員經濟與全通路服務

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▲誠品生活今（27）日召開股東會，董事長吳旻潔表示將持續強化全通路工程的建構。（圖／記者林淑慧攝）

▲誠品生活今（27）日召開股東會，董事長吳旻潔表示將持續強化全通路工程的建構。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

誠品生活今（27）日召開股東會，董事長吳旻潔表示，受到新冠肺炎疫情衝擊，上半年業績「三窮四絕」，隨著亞洲各國逐步解封，業績逐月回升，今年將奠基在290萬記名會員之上，朝向「海內外文化觀光品牌」、「台灣文創全通路平台」二大方向前進，持續強化全通路工程的建構。

針對疫情影響，吳旻潔指出，上半年歷經最慘淡的四月，疫情在上半年的影響可說是「三窮四絕」，誠品於二月重新訂定目標，把握時間調整體質，後續將果斷結束不具獲利與開源性的事業體，並積極爭取政府補助、與房東洽談降租，將營運成本降至最低，以時間換取空間。

請繼續往下閱讀...

誠品經重新審視長期合約，吳旻潔指出，預計於下半年再關一至二家到期的門市，主要為百貨公司高樓層、小坪數的門市，以及位於老社區的站點將關舊開新，目前已在積極選址。

「不要害怕關店，開錯店不是好事，開對店才是重點。」吳旻潔說，關閉不具未來性的店別，建立可複製量化的店型模組，為今明兩年強化誠品營運的重點，並向股東喊話，看到誠品關店不需擔心，是誠品「先蹲後跳」的基礎。

吳旻潔表示，全通路是決定勝負的關鍵，誠品生活將勢必得由實體通路走向全通路，今年將朝向「創新既有營運模式」與「研發個人化服務」方向持續投資，創新既有營運模式包含創新店型、品牌投資與代理、品牌授權與顧問經營，研發個人化服務則著重全通路基礎建設、社群經營與數位服務。

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