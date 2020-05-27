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北韓抗疫瘋推在家「線上遠距教學」　南韓學者：不太可能

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▲▼北韓高三生、大學生率先於4月20日開學。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓高三生、大學生率先於4月20日開學。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）是全球少數新冠肺炎零確診的國家，為確保學生不受感染，平壤當局仍對各級校生實施「階段性開學」。南韓產業銀行轄下研究機關近日發現，為長期對抗疫情，北韓國內早已興起一套井然有序的「遠距線上教學課程」軟體，針對國語、英語、歷史、數學、物理、化學、生物等科目分門別類，供學生、家長、指導教師在抗疫期間自我學習。

KDB未來策略研究所韓半島新經濟中心在25日的報告中，分析北韓遠距教育近期動向。研究員史珍煥（사진환）指出，金冊綜合工業大學所研發的實力評鑑軟體「資優生的好友2.0」，充分運用虛擬實境（VR）、人工智慧（AI）等資訊通信技術，改善遠距教學的品質，隨著政府頒布防疫措施，北韓境內各級學校廣泛運用該軟體。

▲▼北韓自行研發的遠距教學軟體「資優生的好友2.0」（圖／翻攝自北韓官媒《今日朝鮮》）

▲北韓自行研發的遠距教學軟體「資優生的好友2.0」（圖／翻攝自北韓官媒《今日朝鮮》）

根據北韓官媒《今日朝鮮》報導，「資優生的好友2.0」在疫情期間廣受好評，不少家長和教職人員誇讚，學生在家運用該軟體，不僅能隨時深度複習各科目、章節，還能進行隨堂測驗，猶如請了一名學識淵博的家庭教師。

其實北韓長期以來重視國內教育，為打造知識經濟強國，2010年金冊工業綜合大學開設「遠距教育學系」，並逐步擴展至其他大學；最高領導人金正恩更於2014年宣示將遠距教學導入高等教育的決心；而最高人民會議也在今年4月12日宣布制定《遠距教育法》，讓國內的遠距教育制度化。

儘管北韓展現出對實行遠距教育的雄心壯志，因國內城鄉差距大、網路使用上的種種限制，在推行上仍充滿困難。史珍煥指出，「遠距教育只能透過光明網（광명망，內部網路）實行，加上目前北韓電腦普及率僅25%、持有手機的民眾更只有600萬人，遠距教育恐怕很難全面推行。」

據悉，北韓往年的開學日訂在4月1日，然而在新冠肺炎影響下，大學、高三生率先於4月20日開學，其他各級學校開學日則延至6月1日。

►黨說可以放！北韓「人民革命軍」建軍節指定為公休日：符合抗日精神

►防疫期間也要一樣美麗！

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