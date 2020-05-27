調查團未起飛！世衛率先誇讚中國「態度開放」：盼早日調查病毒起源

▲世衛誇讚中國協助調查病毒起源的態度「很開放」。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

對於全球希望釐清新冠病毒的起源，世衛突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）25日表示，中國大陸對於各國學者探尋疫情起源的科學性調查抱持「很開放」的態度，希望能派國際專家赴當地考察，早日調查病毒起源。不過他也指出，目前世衛尚未擬訂確切日期。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞也在記者會上表示，在各國陸續解封之際，將暫時停止新冠肺炎（COVID-19）患者服用抗瘧疾藥物「羥氯奎寧」（Hydroxychloroquine）的臨床跨國實驗，同時也稱讚非洲擁有長年對抗傳染病的經驗，此次疫情患者數僅佔全球1.5%。

根據《德國之聲》報導，美國總統川普曾在幾周前對外爆料，服用羥氯奎寧來預防感染新冠肺炎，引起譁然；然而世衛引用知名醫學權威期刊《刺胳針》（The Lancet）上周登載的研究打臉川普，表示在服用羥氯奎寧後反而增加確診患者的死亡率；萊恩透露，臨床實驗中將持續運用瑞德西韋、抗愛滋藥物治療確診者。

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