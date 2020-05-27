地方媽媽遭「職業歧視」！日色情業申請緊急補助金被拒

▲日本政府認為，色情產業逃漏稅問題嚴重，拒絕提供相關產業緊急救助金。（圖／視覺中國）



記者王佩翊／綜合報導

日本政府有鑑於新冠肺炎疫情暫時趨緩，25日宣布全國緊急狀態解禁，然而色情產業卻因為店內密閉程度高，感染風險大，生意大受影響，且即便恢復營業，依然可能面臨客戶不願上門的慘況。由於先前色情產業頻傳逃稅風波，許多店家更是黑社會的資金來源，因此政府拒絕提供支援，也讓在色情產業工作的女性頓失收入，走投無路。

根據日本《共同社》報導，一名在大阪經營派遣型色情行業的男性向記者透露，整個業界都受到新冠肺炎的影響陷入困境。據了解，該店擁有29名職員，其中包含單親媽媽與因不善處理人際關係因此無法在一般公司上班的女性。疫情爆發後，該店決定將服務費調降6成，但仍然難以留住顧客。為了保障員工基本生活，男子曾向政府與政府系的金融機構諮詢，申請救助金，但卻遭到拒絕。

現年32歲的MISAKI表示，自己是個單親媽媽，與丈夫離婚後獨自扶養小孩，既沒有獲得贍養費，也沒有來自原生父母的支援。她表示，為了養家餬口選擇在大阪的色情產業工作，一個月可以賺進30萬日幣的收入（約新台幣8.3萬元），但是目前因為疫情衝擊，有時候一整天連一個客人也沒有。

另一方面，由於日本實施臨時停課，導致許多監護人必須請假在家照顧小孩，因此日本政府也針對相關對象提供補助，不過卻把色情產業的員工劃分在適用對象之外，遭到外界批評是「職業歧視」，之後才將色情產業追加至補助對象內。

根據色情業支援團體「風TERAS」介紹，色情產業在日本的市場規模高達3兆日幣（約新台幣8366萬元）以上，其中有許多家庭主婦與有正職工作的人在此兼職。

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