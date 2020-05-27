　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

博士版李宗瑞「極樂砲房」曝光　拍肉片有更邪惡目的

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

圖、文／鏡週刊

本刊調查，高雄某智慧財產權事務所李姓所長風評不佳，早就被親友視為頭號渣男。知悉內情的Ｂ先生透露，李曾對妻子拳打腳踢，甚至在妻子懷孕時，趁她不在家，把多名女子騙回家中，拍下約20部性愛影片，存在電腦裡面。

智慧財產權事務所李姓所長，遭控誘騙女網友發生性關係、偷拍性愛影片。 

▲智慧財產權事務所李姓所長，遭控誘騙女網友發生性關係、偷拍性愛影片。（圖／鏡週刊提供，下同）

據悉，其中不少女子是遭偷拍，行徑與李宗瑞如出一轍，李甚至傳簡訊威脅對方，說要將性愛影片放上網路，行徑令人髮指。

李姓所長（圖）曾是高職社團老師，因將女學生帶到摩鐵索吻遭解聘。（翻攝臉書）

Ｂ先生還說，親友都知道李接近女生一開始都有目的，有的為錢、有的要對方幫他寫論文，婚後外遇不斷的他靠著能言善道、炫富等手法欺騙不少女性，卻對家庭不負責任、滿口謊言，讓不少親友看不下去。

受害者A小姐因為在臉書送養兔子，進而結識李姓所長。（讀者提供）

受害者之一的A小姐告訴本刊，她曾親眼目睹李拿手機偷拍，也當場抗議，但李竟大言不慚地說：「有什麼關係？幹嘛要怕？」不願刪掉影片，氣得她二個月內九次提出分手，但李總是苦苦哀求，不願意輕易放手。

受害者A小姐多次被李姓所長要求，透過手機傳送性感照片。（讀者提供）

李姓所長親友透露，曾在他的電腦內發現約20部性愛影片。（讀者提供）

由於越來越多的證據顯示，李姓所長是偷拍慣犯，Ａ小姐擔心影片流出，也認為自己不會是最後一個受害者，因此決定鼓起勇氣向警方報案，並向本刊踢爆李的惡行。

李姓所長把A小姐等女網友帶到大樓（圖）內的倉庫，發生性關係。

擁有博士學位的智慧財產權事務所李姓所長遭控誘騙女性至倉庫發生關係、偷拍性愛影片。曾被半迫與李發生性行為的受害者A小姐告訴本刊，事後，李不認錯，還認定雙方是男女朋友，每次約會吃完飯就將她帶至倉庫，她認為李根本只是把她當成洩欲工具，而倉庫就宛如李的「極樂砲房」。

A小姐形容，倉庫隱身在一般住宅大樓，僅有一個房間，裡面放著一張床，其他空間除了堆放一箱箱的貨物，只有一台投影機及幾張桌椅，十分簡陋。

案發地點是李姓所長的私人倉庫，裡面堆放不少貨物，陳設簡陋。（讀者提供）

「一開始他還一臉笑意，保證絕對不會對我不禮貌，後來才知道他根本是另有目的。」A小姐說，李先前以「看電影」為由，將她帶到倉庫，卻聲稱忘了下載播放軟體，無法播放電影，接著建議「去房間休息」，還再三強調：「就只是坐著，不會吃掉妳！」沒想到，她才一坐上床，李就用毯子蓋住她，還淫蕩地說：「寶貝，我真的好想要妳抱抱我！」並且一邊保證「我不會吃掉妳」，卻一邊對她上下其手，最後半逼迫她與其發生關係。

受害者A小姐多次被李姓所長要求，透過手機傳送性感照片。（讀者提供）

受害者A小姐（圖）不僅遭偷拍性愛影片，還被李姓所長逼著喝尿。

更誇張的是，李男看準她少不經事，動不動就要她用手機傳露奶照，甚至說想玩SM，並且多次提出滴蠟燭、上手銬等要求，希望A小姐配合。「後來他還傳大便的照片給我，說他很想要吃！」A小姐以為李在開玩笑，不料，有次李尿在浴缸，竟逼她喝掉，她擔心若不從，李會對她不利，只好就範。事後李一臉開心地問她：「口感如何？」嚇得她當天就將李封鎖，不再與他來往。

受害者A小姐因為在臉書送養兔子，進而結識李姓所長。（讀者提供）

李姓所長（圖）擁有博士學位，他常藉收養、送養動物之名，把女網友騙上床。（翻攝臉書）

之後，A小姐某天在舊報紙上看見「宜蘭李宗瑞」的斗大標題，她反射性地聯想到李男的行徑，為了深入了解李的背景，她發揮柯南精神，透過網路循線找到李的親友，一問之下才知道，他根本是個已婚人夫，且以同樣手法在網路上尋找不知情的女子下手，已有多人受害，對象甚至包括人妻及學生，而且李最近還繼續帶多名女子到他的「極樂砲房」幽會，行徑囂張。

 

回應：

 

本刊致電求證李姓所長，李男證實確有拍攝性愛影片，他自認與影片的女主角都是「合意狀態」下才進行拍攝，從未以影片威脅對方，且斷言指控皆是兩名擔任律師的「離職員工」狹怨抹黑，揚言將對對方提告。

★鏡週刊關心您，若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請撥打113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
【博士版李宗瑞5】帶女高校生上摩鐵強索吻　他的理由讓老師全氣炸
【博士版李宗瑞6】沒律師執照還開事務所　他一開口就要11萬元
【博士版李宗瑞1】偽單身騙砲女網友　他裝暖男專釣單純女

ET快訊
「哇哇哇！塌了塌了」高雄各處淹水畫面曝　黃泥水淹馬路…女一路
錢櫃80人混戰「創辦人」曝光！烏特邦神祕群組起底　每場運動淨
丈夫常和女助理出國…崔佩儀過17年無性生活！爭吵主因曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中警圍捕前科犯！警遭衝撞開槍射輪胎　歹徒棄車跳大圳溜了

快訊／新北石門土地公廟前驚見男屍　晨運民眾嚇到腿軟

小一女童控「趁彈鋼琴時襲胸」　男師丟飯碗結局大逆轉

涉掏空東洋製藥30億逆轉無罪　前董座林榮錦嘆：我等到了！

太神！苗栗自小客過彎撞電箱「空翻一圈」落地　3人都沒事　

春源鋼鐵董座買1.3億豪宅被騙　基泰建設總座主導「包租保證買回」遭起訴

惡劣！趁夜偷挖大坑洞倒廢棄物　苗栗警靠車痕埋伏逮人

「海戰車」每兩180！2人點海鮮花7600元嫌貴PO文公審　布袋海鮮店家回擊

博士版李宗瑞「極樂砲房」曝光　拍肉片有更邪惡目的

獨／高雄鹽埕地面出現「生命之泉」　路人手機拿起直播酸：高雄限定

印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家

崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

以前從不碰貓！潔癖爸被收服... 每天獻「愛的敲敲」牠幸福度估

羅時豐上綜藝玩超大「真的落水」　挑釁吳宗憲：投準一點嘛XD

辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得

台中警圍捕前科犯！警遭衝撞開槍射輪胎　歹徒棄車跳大圳溜了

快訊／新北石門土地公廟前驚見男屍　晨運民眾嚇到腿軟

小一女童控「趁彈鋼琴時襲胸」　男師丟飯碗結局大逆轉

涉掏空東洋製藥30億逆轉無罪　前董座林榮錦嘆：我等到了！

太神！苗栗自小客過彎撞電箱「空翻一圈」落地　3人都沒事　

春源鋼鐵董座買1.3億豪宅被騙　基泰建設總座主導「包租保證買回」遭起訴

惡劣！趁夜偷挖大坑洞倒廢棄物　苗栗警靠車痕埋伏逮人

「海戰車」每兩180！2人點海鮮花7600元嫌貴PO文公審　布袋海鮮店家回擊

博士版李宗瑞「極樂砲房」曝光　拍肉片有更邪惡目的

獨／高雄鹽埕地面出現「生命之泉」　路人手機拿起直播酸：高雄限定

罷韓會不會過關？黃暐瀚9字回應…大嘆：表現不俗卻被「必殺之而後快」

幼貓跌落5米廢棄古井...動保員火速前往救援　一撈起萌翻所有人

macOS 10.15.5已可更新！　新功能延長Mac電池壽命、更耐用

6／7大眾運輸口罩鬆綁？　侯友宜：擁擠密閉場所口罩一定要戴

大同向證期局檢舉王光祥　並籲主管機關調查3公司資金來源

孫大千批高市綠營議員：只care罷韓不care高雄的一群政客

長榮航空爭取兩岸貨機航權以客機飛航　小股東呼籲空服員勿再罷工

台中警圍捕前科犯！警遭衝撞開槍射輪胎　歹徒棄車跳大圳溜了

快訊／新北石門土地公廟前驚見男屍　晨運民眾嚇到腿軟

小一女童控「趁彈鋼琴時襲胸」　男師丟飯碗結局大逆轉

忍耐max！阿母買電動魚給阿金　牠皺眉一拍...逆轉結局惹笑網友

社會熱門新聞

師生沙發摩蹭碰到重點　她反問：感覺怎麼樣？

同居才知是恐怖情人　甜美公僕當街慘遭刺死

錢櫃「80人運動」直擊　尺度無底限

偽單身騙砲女網友　他裝暖男專釣單純女

台大女遭分屍案　家屬求償再敗訴

志願役軍人陳屍商旅　遺書：對不起父母

桃園男後座慘被燒成焦屍　家屬靠「葉子」認出他

「蔡英文作票」PO影片涉造謠　結局逆轉

撞擊瞬間曝！福斯GTI炸出火球　3男燒成焦屍

驚見浮屍 安平海巡協助打撈

獨／人都找到了！20男女轟炸總統套房　摩鐵經理：不賠就告

台南灣裡出現1名疑欲「白吃」女子

錢櫃80人混戰「創辦人」曝　烏特邦神祕群組起底

「換手開車」撞進鬼門關　3人命喪「火棺材」

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

崔佩儀遭爆大吵離婚！19年老公不和家人說話

6/1才解禁！好市多搶先開賣醫用口罩

失戀暴瘦剩32kg！大二妹「男生陰毛」長到肚臍　醫秒驚：回不去了

丈夫常和女助理出國…崔佩儀過17年無性生活！

韓國瑜稱因豪雨「放棄休假」　謝震武一聽：慘了

舒子晨「撂黑衣人上門嗆聲」逼解約！監視器畫面曝

影帝吳朋奉獨居鐵皮屋30多年突猝死　姪女尖叫聲傳遍整棟樓

霍建華0偽裝現身台北街頭

潘瑋柏揪2天后吃飯　釣出羅志祥！

振興券3000　王浩宇：不爽不要領

大雷雨夜襲「鋒面最猛時刻開始」！北北基6縣市豪大雨

愷樂偷腥代言慘被換...新任出爐是「謝和弦辣妻Keanna」！

師生沙發摩蹭碰到重點　她反問：感覺怎麼樣？

揭密13名「台灣人大代表」身分！　只有1人在台出生

「萊爾富本體是什麼？」　網大推這樣

更多

最夯影音

更多
印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家

印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家
崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面