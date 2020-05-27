博士版李宗瑞「極樂砲房」曝光　拍肉片有更邪惡目的

圖、文／鏡週刊

本刊調查，高雄某智慧財產權事務所李姓所長風評不佳，早就被親友視為頭號渣男。知悉內情的Ｂ先生透露，李曾對妻子拳打腳踢，甚至在妻子懷孕時，趁她不在家，把多名女子騙回家中，拍下約20部性愛影片，存在電腦裡面。

▲智慧財產權事務所李姓所長，遭控誘騙女網友發生性關係、偷拍性愛影片。（圖／鏡週刊提供，下同）

據悉，其中不少女子是遭偷拍，行徑與李宗瑞如出一轍，李甚至傳簡訊威脅對方，說要將性愛影片放上網路，行徑令人髮指。

Ｂ先生還說，親友都知道李接近女生一開始都有目的，有的為錢、有的要對方幫他寫論文，婚後外遇不斷的他靠著能言善道、炫富等手法欺騙不少女性，卻對家庭不負責任、滿口謊言，讓不少親友看不下去。

受害者之一的A小姐告訴本刊，她曾親眼目睹李拿手機偷拍，也當場抗議，但李竟大言不慚地說：「有什麼關係？幹嘛要怕？」不願刪掉影片，氣得她二個月內九次提出分手，但李總是苦苦哀求，不願意輕易放手。

由於越來越多的證據顯示，李姓所長是偷拍慣犯，Ａ小姐擔心影片流出，也認為自己不會是最後一個受害者，因此決定鼓起勇氣向警方報案，並向本刊踢爆李的惡行。

擁有博士學位的智慧財產權事務所李姓所長遭控誘騙女性至倉庫發生關係、偷拍性愛影片。曾被半迫與李發生性行為的受害者A小姐告訴本刊，事後，李不認錯，還認定雙方是男女朋友，每次約會吃完飯就將她帶至倉庫，她認為李根本只是把她當成洩欲工具，而倉庫就宛如李的「極樂砲房」。

A小姐形容，倉庫隱身在一般住宅大樓，僅有一個房間，裡面放著一張床，其他空間除了堆放一箱箱的貨物，只有一台投影機及幾張桌椅，十分簡陋。

「一開始他還一臉笑意，保證絕對不會對我不禮貌，後來才知道他根本是另有目的。」A小姐說，李先前以「看電影」為由，將她帶到倉庫，卻聲稱忘了下載播放軟體，無法播放電影，接著建議「去房間休息」，還再三強調：「就只是坐著，不會吃掉妳！」沒想到，她才一坐上床，李就用毯子蓋住她，還淫蕩地說：「寶貝，我真的好想要妳抱抱我！」並且一邊保證「我不會吃掉妳」，卻一邊對她上下其手，最後半逼迫她與其發生關係。

更誇張的是，李男看準她少不經事，動不動就要她用手機傳露奶照，甚至說想玩SM，並且多次提出滴蠟燭、上手銬等要求，希望A小姐配合。「後來他還傳大便的照片給我，說他很想要吃！」A小姐以為李在開玩笑，不料，有次李尿在浴缸，竟逼她喝掉，她擔心若不從，李會對她不利，只好就範。事後李一臉開心地問她：「口感如何？」嚇得她當天就將李封鎖，不再與他來往。

之後，A小姐某天在舊報紙上看見「宜蘭李宗瑞」的斗大標題，她反射性地聯想到李男的行徑，為了深入了解李的背景，她發揮柯南精神，透過網路循線找到李的親友，一問之下才知道，他根本是個已婚人夫，且以同樣手法在網路上尋找不知情的女子下手，已有多人受害，對象甚至包括人妻及學生，而且李最近還繼續帶多名女子到他的「極樂砲房」幽會，行徑囂張。

回應：

本刊致電求證李姓所長，李男證實確有拍攝性愛影片，他自認與影片的女主角都是「合意狀態」下才進行拍攝，從未以影片威脅對方，且斷言指控皆是兩名擔任律師的「離職員工」狹怨抹黑，揚言將對對方提告。

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