2惡警「逼女頭戴防毒面具」忍受輪流壞壞　她崩潰呼救遭恐嚇：把妳種樹下！

▲烏克蘭警方涉嫌私刑女子，性侵毆打樣樣來。（圖／翻攝自112.ua）

記者陳亭伃／綜合報導

烏克蘭基輔日前發生一起警界醜聞，一名女子出面指控自己遭到2名員警的暴力對待，甚至逼迫她戴防毒面具接受輪流硬上，過程中女子試圖想要抗拒，卻被威脅如果不從就要將埋在樹林裡，完事後2名惡員警接著凌虐一名同樣被收押的男子，以亂棒毆打、威脅雞姦。

根據烏克蘭媒體《112.UA》報導，該名26歲受害女子24日到醫院求助，表示自己前一晚在警局遭到2名警察毆打、輪姦，而在凌虐期間還逼迫女子頭戴防毒面具、扣上手銬，女子試圖想要反抗還被鳴槍警告，甚至威脅如果不讓2人「舒服」就要把女子埋在無人知曉的森林。

2名惡質員警在性侵完女子之後，又對另一名當時涉及傭兵罪案的男子動手，同樣也要求男子戴上防毒面具，跪在地上以亂棒狂毆，過程中男子也同樣想反抗，2名員警威脅若不從就要雞姦，並將男子的肋骨、鼻樑打到斷裂。

國家警察總部接獲報案之後，立即受理調查，目前將該警隊直接解散，並查出涉案的兩名員警為蘇里馬（Serhiy Sulyma）及35歲的庫濟夫（Mykola Kuziv），但不排除有更多人涉案。基輔地區國家警察局長涅比托夫（Andrey Nebytov）更在臉書上表示，「關於此案件，過去2名員警沒有人和不當前科紀錄，但目前都以違反官方紀錄被開除，其行為感到令人可恥作噁。」

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