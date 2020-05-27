女校長涉74件兒童性虐案　逃亡海外12年將引渡回澳

▲萊弗（Malka Leifer）被控涉入74件兒童性虐案。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳孟臻／綜合報導

一件澳洲與以色列雙方爭吵多年的案件，近日終於有了最新進展。以色列人萊弗（Malka Leifer）被控在澳洲涉入74件的兒童性侵性虐案，她在2008年潛逃回國、2018年被捕，但澳洲方面申請將其引渡回國遭阻，經過多年斡旋，終於獲得以色列法院同意，被害人得知消息後都表示欣慰。

萊弗過去在墨爾本一所猶太女子學校（Adass Israel School）擔任校長，被指控於2003到2008年長期性侵女學生，在學校相關人士幫助下，於2008年逃亡到以色列。2014至2016年，澳洲試圖將她引渡回國，但被她以精神疾病躲過審判。

後來私家偵探偷偷錄下她正常逛街、上銀行的影片，以色列當局展開調查，並在2018年2月正式下令逮捕。被抓後，萊弗聲稱有精神方面的問題，一直用有恐慌症的理由拒絕出庭。

今年1月，精神科醫學小組發現萊弗其實都在裝病。昨（26）日耶路撒冷地方法庭參考專家意見後，認為萊弗的狀態適合引渡，法官裁定7月20日，將萊弗從以色列引渡回澳洲。

被害人莎柏（Elly Sapper）收到消息後，向澳洲媒體表示，她們打了6年的官司，終於可以迎來偉大的時刻，「我希望這可以跟世界上其他的受害人分享，證明他們沒有被忽視，並給他們勇氣面對一切」。

另名受害者厄利什（Dassi Erlich）指出，經過66次的聽證會，終於得到引渡的決定，這場抗爭實在折磨她們太久了，「她對以色列法庭使用的招數，在虐待我們、對我們一再說謊的時候，我就領教過了。」

此案件至少延宕5年，深深打壞以澳之間的關係，前澳洲駐以色列大使夏馬（Dave Sharma）去年10月表示，引渡案一再拖延，不只有辱正義，對受害人來說更是二度傷害。

不過根據報導，萊弗的律師將會提出上訴，希望獲得以色列最高法庭收回引渡的決定。

▲受害人Nicole Meyers （左）和Dassi Erlich（右） 很高興以色列同意把萊弗引渡回澳。



►防疫期間也要一樣美麗！

★★★好康來了！過期票券換東森幣





舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】