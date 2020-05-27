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4歲唐寶寶「餓死腐爛2天」遭老鼠啃咬　鄰居驚：不知他們家還有小孩

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記者吳孟臻／綜合報導

澳洲昆士蘭州近日發生一件女童遺體遭老鼠啃咬的驚悚案件。患有唐氏症的4歲女童薇洛（Willow Dunn）在床鋪上死亡，屍體腐爛後引來老鼠啃咬臉部。警方接獲消息後，以謀殺女兒的罪名被逮捕43歲的父親馬克（Mark James Dunn）。

馬克25日早上打電話叫救護車，但他向警察表示，薇洛早在23日上午死亡。也就是說，他發現的當下沒有馬上叫救護車或報警，在2天間放任不管，使得女兒的遺體慘遭鼠類啃咬。當救護人員抵達現場時，馬克第一句問的是「我惹上麻煩了，對嗎」。

薇洛與父親、繼母、繼姐同住，據了解，親生母親在生產時就因併發症過世。警方發現薇洛有營養不良的狀況，正調查是否被丟在房間直到活活餓死，或是更早之前就已死亡。

鄰居得知此事件後，紛紛到薇洛家門前獻花致意，不過很多人表示，這家人一年前搬到這裡來之後，他們從來沒看過薇洛，其中一個鄰居說，「他們搬來一段時間了，我不知道居然還有個小女孩住在這，真的不敢相信」。

目前繼母沒有被起訴，馬克被控廣義上的謀殺（對生命的冷漠對待），不過26日開庭他並沒有現身，只由委任律師出席，案件被延到7月20日。

昆士蘭唐氏症協會首席執行官史帝夫（Darryl Steff）向澳媒表示，他們曾與該家庭有接觸，「對薇洛的死我們感到遺憾，無論是否殘疾，我們無法接受任何小孩死亡。」

兒童組織的執行官貝克特（Stephen Beckett）也指出，通常兒童照護機構和學校相對安全，現在因為疫情孩子必須待在家，可能因此遭受殘忍的家暴對待。

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