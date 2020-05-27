宣判前一天！孟晚舟開心「比讚」合照　加媒：太早慶祝了吧

▲首席財務長孟晚舟（Meng Wanzhou）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

加拿大法院將於當地時間27日晚間宣判華為首席財務長孟晚舟（Meng Wanzhou）是否構成雙重犯罪。不過孟晚舟似乎勝券在握，她日前在法院外和華為集團高層開心合照，更是直接擺出勝利的手勢，身旁的親友看起來也十分開心。

With a momentous court ruling that could deliver her freedom days away, Meng Wanzhou appeared to take a premature victory lap on the weekend. https://t.co/XH88yWMdMY @proctor_jason — CBC News (@CBCNews) May 25, 2020

CBC報導指出，孟晚舟似乎太早開始慶祝了，她24日7時左右晚間與親友、華為高級副總裁彭博（Vincent Peng）等人在加拿大卑詩最高法院（B.C Supreme Court）外開心合影，甚至還比出了「讚」的手勢，身旁的人也笑容滿面。

文中寫道，當11名親友在法院外的台階上就定位時，孟晚舟穿著價值數千美元的服裝和高跟鞋從一輛黑色轎車下來，直接站到中間和所有人合影。她不僅和旁人有說有笑，甚至一度拉起衣服的下襬，露出了電子腳鐐，大約持續了4分鐘才回到車上。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）26日表示，加拿大擁有獨立的司法系統，屆時不論結果如何，都不必為任何裁決解釋或道歉，「我們對它（司法系統）的獨立性有信心，我們理所當然會繼續遵守與捍衛我們的體系。」

依據加拿大引渡法、美加引渡協議規定，引渡人涉案罪行必須同時被兩國認定犯罪行為，這才符合引渡條件，也就是所謂的「雙重犯罪」（dual criminality）。卑詩省最高法院副首席法官霍姆斯（Heather Holmes）27日的判決就是要處理孟晚舟雙重犯罪問題，決定她2018年被加拿大逮捕時，是否在美加都構成犯罪。

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