宣判前一天！孟晚舟開心「比讚」合照　加媒：太早慶祝了吧

▲首席財務長孟晚舟(Meng Wanzhou)。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

加拿大法院將於當地時間27日晚間宣判華為首席財務長孟晚舟(Meng Wanzhou)是否構成雙重犯罪。不過孟晚舟似乎勝券在握,她日前在法院外和華為集團高層開心合照,更是直接擺出勝利的手勢,身旁的親友看起來也十分開心。

