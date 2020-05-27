49天來最多！南韓今添40例確診　「230萬人重返校園」群聚風險大增

▲ 疫情下的首爾明洞街頭。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情4月中至5月初明顯緩和，單日新病例一度降到個位數，未料梨泰院爆發群聚感染，使疫情再度緊張，今（27日）早通報49起新確診病例，創下49天來最高紀錄。全境累計11265例，死亡人數維持269人。

根據南韓中央防疫對策本部，26日截至27日午夜增加40起確診病例。這是南韓單日確診病例在4月8日的53例後，時隔49天首次來到40幾例，其中37例為本土傳播，3例為境外移入。本土傳播病例有19起集中首爾，仁川也有11例。

梨泰院夜店群聚事件透過補習班、KTV、網咖、酒店、餐廳及物流中心等場所不斷蔓延至全國各地，截至午夜累計257例。再加上各級學校及幼稚園紛紛出現確診者，但全國第二波重返校園的高二、國三、小一小二及幼稚園等超過230萬名學生都在今天恢復到校上課，提升校內感染風險。

南韓22日單日確診數為20例，23日為23例，24日為25例，連續3天維持在20幾例，25日降到16例，26日則為19例。但國內最大線上零售商Coupang位於京畿道富川市的物流中心出現多名員工確診，已知至少有10例，加上梨泰院人傳人持續擴散，才導致27日病例爆增。當局目前正調查物流中心群聚感染與梨泰院夜店的關聯。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

★★★好康來了！過期票券換東森幣★★★



舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】