美擬「有力制裁」港版國安法　中國留學生恐成首波犧牲者！

▲美國關注港版國安法進度。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國總統川普今天說，若中國的鎮壓意圖持續發展，香港可能失去全球金融中心地位；他承諾近日提出「很有意思」的回應。依據美國法案，美方若認定香港人權受侵害，可採反制。

香港群眾去年發起大規模且偶有暴力行為出現的爭民主運動，時間長達數月，北京政府在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）趨緩的此刻推動制定「香港版國安法」，將禁止分裂、顛覆、恐怖主義及外國勢力干預。

香港特別行政區行政長官林鄭月娥今天宣稱會維持基本自由。但美國白宮新聞秘書麥肯內尼（Kayleigh McEnany）在新聞簡報會中表示，「如果中國接管，很難理解香港要如何維持金融中心的地位」。麥肯內尼還說，這項警告是直接來自川普，「他對中國的舉動很不高興」。

媒體後來詢問川普是否考慮制裁中國，或針對中國學生實施簽證限制；他回答，這是個「很重要的問題」，他將採取「你們會覺得很有意思」的行動。

川普表示，他會在週末之前說明他將採取的行動，「我想會很有力」；但他未多做說明。美國媒體提到，美國政府可能採取的制裁措施包括凍結中國官員及企業在美資產、限制交易、針對中國共產黨官員實施簽證限制等，但一切還在跨部會討論中。

川普去年11月底簽署「香港人權與民主法」（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）。據此，美國總統對於在香港境內侵害人權者，可採凍結資產、簽證限制等制裁措施，美國國務卿每年也應依據這項法案檢視香港狀況，判斷香港是否可繼續享有美方在貿易等方面給予的特殊待遇。美方官員透露，國務院可能在一週內公布對於香港自治地位的判定，而在當前狀況下，很難肯定美國會認可香港的自治地位。