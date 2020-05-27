港版國安法「幾乎成定局」　警民更快爆發衝突…CNN：當局急想恢復社會秩序！

▲香港周末示威，很快地就爆發警民衝突。（圖／路透下同）

記者陳亭伃／綜合報導

中國政府日前召開人大三次會議，提出「港版國安法」引發國際關注，且計畫將繞過香港立法程序，讓香港民眾感到不滿，上周再爆發示威抗議。原先因為新冠疫情稍緩的社會動盪，現因港版國安法幾乎就成定局，威脅香港自由、自治，警民關係迅速升溫。

根據《CNN》報導，上周的香港示威遊行，針對港版國安法而來，但遊行未到1小時，港警即對民眾發射催淚瓦斯，有別於去年的抗議警民對峙，這次能夠明顯感受到中國與香港政府較為強硬的態度。甚至示威遊行並不合法、又違反社交距離限制，反倒讓警方更加有理由開罰，《CNN》評論員格里菲斯（James Griffiths）分析，香港示威者雖過去曾創造奇蹟，但在這次的國安法上，幾乎很難動搖當局立法的決心，一切似乎都勢在必行。

▲港版國安法勢在必行，即便國際施壓恐也難阻擋。

格里菲斯也提到，因為新冠疫情較為趨緩的示威，中國政府堅持提出港版國安法，讓香港社會狀態更加緊繃，比起去年遊行爆發衝突的情況，這次周末的示威警民之間的衝突來得更快，可以看出當局急欲想要恢復社會秩序。

面對香港的示威抗議，中國外交部長王毅24日表示，「中國將毫不拖延的在香港制訂法律，中央政府的職責是建立國家安全保障、執法機制。」此外，更提到港版國安法繞過香港立法機關的法律，將會為特別行政區創造更大的穩定與信心，提供更好的環境。

格里菲斯在分析中指出，若港版國安法出台，將會是自1997年香港回歸之後最大的打擊，過去香港都以法治為榮，擁有獨立的司法與公民自由，但新的法律將會挑戰所有的現況，期盼美國可以敦促中國三思這項提議，並尊重香港高度自治與民主體制。

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