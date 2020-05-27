台股重新站上11000點關卡！市場信心回籠　指數早盤上漲68點

▲ 台股今早開盤收復「萬一」關口。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

各國陸續重啟經濟活動讓投資人感到樂觀，再加上新冠肺炎（COVID-19）疫苗有新進展，美股四大指數週二（26日）全面收高，道瓊勁揚 530 點並站上 3 月初以來新高。台股今（27）日受激勵，開盤上漲26點、以11023點開出，重返「萬一」關卡。

截至上午9點03分，指數來到11065點、上漲68點。

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蘋概三王中，台積電（2330）以297元開出、上漲0.5%；股王大立光（3008）以3940元開出、上漲0.38%；鴻海（2317）開在平盤74.8元。

世界各地加快重啟經濟的腳步，美國紐澤西州週二宣布，職業運動球隊只要獲得聯盟允許，可以恢復訓練和比賽。加州也表示，將允許零售企業提供店內購物服務，並開放宗教場所。

美股道瓊指數上漲 529.95 點，或 2.2%，收 24,995.11 點。標普 500 指數上漲 36.32. 點，或 1.2%，收 2,991.77 點。那斯達克指數上漲 15.63 點，或 0.17%，收 9,340.22 點。費城半導體指數上漲 18.20 點，或 1.01%，收 1,820.51 點。