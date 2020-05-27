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港「地產四巨頭」均支持港版國安法！　李嘉誠：希望能紓緩中央擔憂

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▲▼香港首富李嘉誠。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港首富李嘉誠。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

「港版國安法」的推動引發爭議，示威運動再起，不過香港四大地產商近日均表態支持。其中，長和集團高級顧問李嘉誠表示，通過《港區維護國家安全法》，希望可以紓緩中共中央對香港的擔憂，發揮長遠穩定發展的正面作用。

▲▼香港,反送中,反修例,國安法,港版國安法。（圖／路透社）

▲港版國安法引發爭議。（圖／路透社）

據香港大公報報導，李嘉誠在接受專訪時表示，「任何國家對自身國家安全問題有權責， 大家不必過分解讀；通過《港區維護國家安全法》，希望可以紓緩中央對香港的擔憂，發揮長遠穩定發展的正面作用；同時，特區政府責無旁貸，要鞏固香港人對『一國兩制』的信心，和強化國際社會的信任。」

長和集團主席李澤鉅（李嘉誠長子）則指出，香港目前正處於政治動盪和商業不穩定的氣氛中，期望相關草案能夠穩定局勢，幫助社會和經濟回復正常。

▼李嘉誠長子、長和集團主席李澤鉅。（圖／視覺中國）

▲▼ 李嘉誠長子、長和集團主席李澤鉅。（圖／視覺中國）

新地集團主席郭炳聯則指出，國家安全是「一國兩制」行穩致遠的重要基石，訂立「港版國安法」可有效締造香港安定有序的投資、營商和社會環境，保障市民大眾的利益，鞏固國際金融中心地位。

郭炳聯強調，中央已明確指出會繼續依法保護投資者、企業以及市民的合法利益，相信未來中央會繼續堅定不移、全面準確貫徹落實「一國兩制」，保障香港的長遠利益和繁榮穩定。

恆地集團主席李家傑表示，當務之急是要不遺餘力地去保就業、護民生，全力以赴去振興經濟、刺激消費、保護市場，「這一切都必須在國家安全和香港社會穩定得到保證」的情況才能進行，否則任何努力亦屬徒然。新世界集團主席鄭家純則指出，相信有關法規會為本港建構更平和的營商環境和社會氣氛。

▲▼香港,反送中,反修例,國安法,港版國安法。（圖／路透）

▲不少市民走上街頭抗議。（圖／路透）

據瞭解，長和集團李澤鉅和恆地集團李家傑為大陸全國政協常委，新地集團郭炳聯則為全國政協委員，而新世界集團鄭家純則是全國政協原常委。另外，相關資料顯示，香港經濟高度依賴房地產行業。港府2018年統計，地產業佔全港GDP10%以上，而房地產相關行業的投資與消費佔全港GDP超過40%，甚至一度過半數，而港府財政輸入約四分之一也直接來自於地產業。

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