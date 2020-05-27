物流中心近40人感染！他「看報紙」才知道同事確診：根本沒人戴口罩

▲南韓Coupang一名送貨員，在工作時配戴口罩。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓今日新增40例新冠肺炎（COVID-19）確診病例，創下49天以來單日確診人數最高紀錄，其中多數患者源自於「Coupang」（쿠팡!）設在京畿道富川市的物流中心，截至今（27）早9時已累計共36例確診。據疫調分析，感染源可能來自於曾赴親友周歲宴的員工。相關單位表示，將在富川綜合運動場設立診療所，針對全體3620名員工進行篩檢。

Coupang是南韓最大的線上零售商，年收入超過40億美元。中央災難安全對策本部第一總括協調官金剛立（김강립）在27日記者會上表示，物流中心內的疫情短期仍會持續擴散。他舉出，近期國內客服中心、醫療院所的群聚感染現象已大幅改善，「為何富川物流中心的病例數卻與日俱增」，質疑公司內部未如實遵守防疫守則，要求員工配戴口罩。

有職員接受韓媒《MBC News》採訪時表示，他是看到新聞報導，才知道公司內已出現大批確診者；另有員工透露，疫情爆發後公司訂單暴增，為提升工作效率，公司高層根本無心應付防疫措施，不僅戴口罩上班的員工僅占少數，狹窄的入口處更擠滿等著噴洗手消毒液的員工，無形中增加感染的風險。

據悉，一名曾到訪梨泰院夜店的仁川補習班男師將病毒傳染給高三學生，該學生染疫後到投幣式KTV歡唱；期間一名身兼自由攝影師的計程車司機光顧同間KTV後，到富川市自助餐廳為舉辦周歲宴的夫妻拍照，造成病毒迅速擴散；導致其中一名來自仁川的女員工和其女兒染病，接著再將病毒傳入物流中心，引起公司大批群聚感染。

隨著富川市疫情拉警報，市長張德天（장덕천）27日在臉書表示，已將全市從原本的「生活防疫」提升至「社交距離防疫」，除高三以外，其他學齡的學生暫緩到校上課，維持線上教學制。

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