巴西單日暴增2.8萬例！拉美疫情飆升超越美國、歐洲　成頭號熱區

▲里約熱內盧（Rio de Janeiro）一名母親在染疫時產子，一個月後帶著早產的嬰兒康復出院，眼神茫然。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

巴西過去24小時內，新增近3萬例確診、近2000人死亡；截至台灣時間27日上午7點30分，累計已達39萬1222人染疫、2萬4512人死亡。拉丁美洲的新增確診及死亡數字已經超越北美及歐洲，成為頭號疫情熱區。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，巴西26日較前一日新增2萬8011例確診、1846死；泛美衛生組織（PAHO）主任埃蒂安（Carissa Etienne）指出，全球558萬確診人數中，美洲全部的染疫人數就佔了至少240萬人，儼然是疫情肆虐最嚴重的地區。

▲聖保羅（Sao Paulo）受疫情重創，墳地事先開挖好的坑已經迅速填滿。（圖／路透）

祕魯和智利的疫情擴散相當快，和巴西的情況相當，規模都正在擴大。祕魯前一日的新增確診已經暴增至4000多例，如今累計12萬9751人染疫、3788死；智利則是累計7萬7961例確診、806死；墨西哥7萬1105例確診、7633死。

撇除拉丁美洲醫療體系普遍相對不完善，領導國家的當權者的態度也是關鍵之一。綜合外電報導，各方對巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）防疫評價都不佳，因為他低估了預防措施的重要性，也忽略國內受疫情重創各州的州長回報。

聖保羅（Sao Paulo）是巴西疫情中心，州長朵瑞雅（Joao Doria）明白向CNN指出「波索納洛總統的行為是錯誤行為，他反對社交隔離，也反對科學取向的防疫政策。」朵瑞雅呼籲，州長們支持大家做好社交距離與隔離，戴上口罩並盡量減少出門。