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長榮駙馬參戰！4千億帝國經營權大戰　強勢回歸有祕辛

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圖、文／鏡週刊

市值4千億元的長榮集團經營權之爭再掀戰火，大房三兄弟分裂成2派互不相讓，老大張國華獲老臣柯麗卿等人支持掌權，對抗老二張國明及老三張國政，雙方相爭一年半，還爆發槍擊等暴力事件；在野的老二與老三眼看久攻不下，近日再出奇招。

長榮集團創辦人張榮發的女婿鄭深池（圖）離開集團19年，此次被提名出任掌握長榮集團的基金會董事。（聯合知識庫）

▲長榮集團創辦人張榮發的女婿鄭深池（圖）離開集團19年，此次被提名出任掌握長榮集團的基金會董事。（圖／鏡週刊提供，下同）

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老二、老三這一方找來出走長榮集團19年的張榮發女婿、前兆豐金控董事長鄭深池參戰，5月29日將在掌握長榮集團的基金會董事會發動董事改選，推舉鄭深池出任董事，以求化解僵局。

5月21日上午，長榮集團大門口來了一群人，帶著攝影師及律師表示要查帳，帶隊的是張榮發三子張國政的連襟謝國獻，集團人員示意他入內洽談，但謝國獻認為長榮集團不配合他查帳，僵持了一個多小時後拍照離去。

老三張國政的連襟謝國獻（左）因涉黑道介入長榮案遭列被告，日前要求對長榮國際查帳。（讀者提供）

知情人士指出，這是老三張國政再次挑戰老大張國華的前奏。長榮集團經營權之爭從前年12月開始，風波始終不斷，目前掌權的老大張國華及老臣柯麗卿團隊，多次遭恐嚇及製造假車禍、槍擊等方式企圖逼退；老二張國明、老三張國政及姻親謝國獻這一方，提出8件訴訟挑戰老大張國華，陸續敗訴，近期又在台北地院新增4件官司，謝國獻更涉入黑道案，遭台北地檢署依《組織犯罪防制條例》偵辦。

長榮國際董事長柯麗卿（中）在經營權爭奪戰中，曾遭黑道製造假車禍攻擊。

張國明、張國政眼看無法如願，決定以長榮集團不給查帳、財務不透明為由，在本週五（29日）長榮集團最大股東張榮發（文教）基金會與張榮發慈善基金會召開董事會時，推舉已離開長榮集團19年、具財經專長且政商關係良好的姊夫鄭深池出任基金會董事，進而改選董事長，再利用二個基金會共擁有33%的長榮國際股權優勢，解決經營權之爭。

張榮發的三子張國政（圖）引進姊夫鄭深池當董事，希望解決經營權爭議。


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