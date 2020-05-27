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社會 社會焦點 保障人權

博士版李宗瑞「第一次給我是美好回憶」　頭綁黑布逼喝尿…她扯掉才知被偷拍

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圖、文／鏡週刊

今年3月，韓國爆發N號房事件，逾70名女子遭人拍攝喝尿、吃屎、性侵等影片，引發全球關注，最近台灣也傳出類似案件。1名已婚、擁有博士學位的智慧財產權事務所李姓所長，涉嫌偽裝單身，假借收養、送養小動物名義，誘騙多名女子發生性關係，還逼對方喝尿、偷拍至少20部性愛影片。

李姓所長（右）今年46歲，比受害者A小姐（左）大20歲。（讀者提供）

▲李姓所長（右）今年46歲，比受害者A小姐（左）大20歲。（圖／鏡週刊提供，下同） 

李姓所長（圖）擁有博士學位，他常藉收養、送養動物之名，把女網友騙上床。（翻攝臉書）

由於李姓所長姓名前2個字與犯下數十起性侵、偷拍案的李宗瑞一樣，宛如博士版李宗瑞，上週已有被害女子報警，盼將李繩之以法，避免其他人再受害。

富少李宗瑞（圖）遭控迷姦、偷拍數十名女子，目前在獄中服刑。（翻攝網路）

上週五晚間，剛滿26歲的Ａ小姐冒著大雨，前往高雄市警察局岡山分局報案，控訴擁有博士學位的智慧財產權事務所李姓所長，把她騙到一間倉庫發生性關係、逼她喝尿，還偷拍性愛影片，而且受害者不只她一個人。由於事關重大，警方十分重視，正深入偵辦，準備將李繩之以法。

智慧財產權事務所李姓所長，遭控誘騙女網友發生性關係、偷拍性愛影片。

本刊調查，今年46歲的李姓所長，與8年前犯下數十起偷拍、性侵案的李宗瑞，姓名前二個字一樣，犯案手法也很類似，可說是博士版李宗瑞。結婚十多年的李姓所長，外遇不斷，之前曾被妻子抓姦在床，目前與妻子分居中，但他卻對外佯稱單身，並以收養、送養小動物的暖男形象，在網路及交友軟體勾搭年輕女子，趁機與對方發生性關係，甚至偷拍。

 

受害者A小姐（圖）不僅遭偷拍性愛影片，還被李姓所長逼著喝尿。

 

高雄一名擁有博士學位的智慧財產權事務所李姓所長，涉嫌誘姦多名女性偷拍不雅影片，本刊透過管道找到其中一名受害者Ａ小姐，她告訴記者，今年一月她在臉書社團留言要送養兔子，李姓所長先詢問她收養事宜，接著開始釋出愛意，並以「你是第一次入團嗎？這麼巧？這一定是緣份」等語，拉近二人距離，之後相約面交兔子，沒想到竟是噩夢的開始。

Ａ小姐說，她與李男相約面交兔子之後，李便以「要請吃飯」等理由，不斷搭訕，並且每天照三餐傳自己的用餐照給她，還一直詢問她目前是否單身？是否與家人同住？李還聲稱事務所客戶很多，甚至連世界足球巨星貝克漢也是他的客戶，此外，他還宣稱在高雄擁有上百台夾娃娃機，月入40萬，可以提供兼差的機會。看似鄰家大哥哥的日常問候，其實背後暗藏不可告人的心機。

李姓所長（圖）擁有博士學位，他常藉收養、送養動物之名，把女網友騙上床。（翻攝臉書）

「某天，他以安排工作的名義把我約出來，問我要不要當他的女朋友？」Ａ小姐告訴本刊，李簡單聊完工作內容後，就草草結束話題，並秀出到日本旅遊的照片，全都是李的獨照，並稱自己單身近八年，很孤單，希望能與她交往。Ａ小姐以為碰到真命天子，事後才發現「安排工作」只是李騙女生出來約會的話術。

隔天，李以「到辦公室看電影」為由，再度邀約她碰面，A小姐才知道所謂「辦公室」，原來是李擺放夾娃娃機商品的倉庫。

因看到報紙「宜蘭李宗瑞」的標題，A小姐自扮柯南，揭發李姓所長的惡行。（讀者提供）

Ａ小姐說，李稱忘了下載播放軟體，無法播放電影，接著建議「去房間休息」，還再三強調：「就只是坐著，不會吃掉你！」沒想到，她才一坐上床，李就用毯子蓋住她，還淫蕩地說：「寶貝，我真的好想要你抱抱我！」並且一邊保證「我不會吃掉你」，一邊卻開始對她上下其手。

受害者A小姐上週五正式報警，希望將李姓所長繩之以法。（讀者提供）

Ａ小姐數度拒絕李男，李則想方設法說服她，甚至脫口說出：「第一次給我，希望是美好的回憶。」說完，李拿黑布罩住她的眼睛，半強迫地與她發生關係。過程中，Ａ小姐驚覺有異，將黑布扯下，竟發現李疑似拿手機偷拍，不過，李矢口否認，辯稱只是查看手機，事後李認定雙方是男女朋友，每次約會吃完飯就將她帶至倉庫，她認為李根本只是把她當成洩慾工具，而倉庫就宛如李的「極樂砲房」。

 

回應：

 

本刊致電求證李姓所長，李男證實確有拍攝性愛影片，他自認與影片的女主角都是「合意狀態」下才進行拍攝，從未以影片威脅對方，且斷言指控皆是兩名擔任律師的「離職員工」狹怨抹黑，揚言將對對方提告。

★鏡週刊關心您，若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請撥打113專線，求助專業社工人員。


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