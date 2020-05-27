伊斯蘭國恐怖行動策畫人成標靶！　伊拉克：已死於空襲

▲伊斯蘭國最猖狂的時間已經過去。（圖／路透社)

文／中央社記者何宏儒安卡拉26日專電

伊拉克當局今天指出，激進武裝團體伊斯蘭國的「伊拉克省長」賈布里命喪敘利亞東部一場空襲中。不過美國為首國際聯軍尚未予以證實。

伊拉克反恐局（Iraqi Counter-Terrorism Service）今天在聲明中指出，伊斯蘭國（IS）內部所謂的「伊拉克省長」賈布里（Moataz Numan Abdel Nayef Najm al-Jabouri）在敘利亞東部代爾祖爾省（Deir ez-Zor）的空襲中喪命。

伊拉克新聞社（Iraqi News Agency）引述聲明指出，伊拉克對美國為首國際聯軍提供正確情資，聯軍採取上述空襲行動。聲明指出，賈布里是IS負責各省事務的「副領導人」，策劃並協調對外恐怖行動。

土耳其安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，美國為首國際聯軍尚未證實聲明內容。

巴格達當局曾於2017年底宣布，伊拉克境內已不再有IS存在，但其實在安巴省（Anbar）、迪雅拉省（Diyala）、基爾庫克省（Kirkuk）、薩拉赫丁省（Saladin）和北部大城摩蘇爾（Mosul）仍有IS蹤跡。伊拉克軍方也還在境內不同地區繼續對IS作戰。