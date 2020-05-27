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WHO警告疫情「第一波還沒完」：高峰隨時會回來　冬天可能爆發第二波

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▲▼WHO突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）。（圖／路透）

▲WHO突發衛生事件執行主任萊恩警告，亟欲解封的國家不要減輕控制疫情的力道。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

拉丁美洲及印度等國家正深陷疫情泥沼，WHO官員警告，如今全球還在第一波大流行之中，甚至還在疫情曲線的上升階段，而第二波高峰可能在今年冬天來臨。此一說法等同對全球亟欲盡快復甦經濟的國家，當場澆了一盆冷水。

綜合外電報導，「我們現在還不到第二波疫情。我們正在第一波全球大流行之中，」WHO突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）26日表示，「我們還在疫情升溫的階段」，而拉丁美洲和東南亞等國家已逐漸成為頭號熱區。

擁有近13億人口的印度，過去24小時出現了破國內紀錄的新增確診數，高達6535人驗出新冠肺炎陽性，累計數字來到15萬793例、4349死。巴西方面則是累計37萬4898例、2萬3473死，實際染疫人數比統計數字多，且就現行統計而言，已是全球第二大染疫國，死亡人數也正逐步超越3到4月遭重創的西歐國家。

鑒於當前情況，萊恩警告北美、歐洲以及東南亞等國，不要輕易鬆懈新冠肺炎的控制力道，否則疫情「可能隨時再起」。全球甚至可能在第一波疫情裡迎來第二次高峰，而第二波疫情甚至還沒開始。他說一般而言，第一波疫情的新增數字要降到非常低，再經過數個月讓確診病患痊癒，才會算是告一段落，但「我們（個別國家）不能因為疫情曲線正在降低，就認為它會繼續繼續保持低數字。」

此時正當西班牙、義大利、法國、英國、俄羅斯、美國的解封階段，中國則是因疫情最早發生且最早脫離高峰，已經先一步展開產業復工，但萊恩的說法無疑為各國重回疫情前的盼望蒙上一層布，即便想要恢復經濟規模也無法順利如預期。截至台灣時間27日上午5點30分，全球累計555萬5691例確診、34萬8541死。

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