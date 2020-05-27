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新加坡研究：感染新冠肺炎11天後「失去傳染力」　病毒無法分離、培養

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▲▼新冠病毒,新冠肺炎,3D圖。（圖／翻攝自unsplash）

▲新加坡研究指出，新冠病毒感染11天不再具備感染力。（圖／翻攝自unsplash）

記者林彥臣／綜合報導

「新加坡國家傳染病中心」與「新加坡醫學科學院」針對新冠肺炎（COVID-19）的研究有了新的發現，研究顯示，患者在感染新冠病毒的11天之後不再具有傳染力。

根據新加坡媒體《聯合早報》報導，研究指出，新冠病毒檢測呈陽性說明病毒可以存活，不等同於具有傳染性，因為在感染第11天之後，病毒既不能分離出來，也不能培養。

現在使用的試劑盒只能檢測到部分病毒基因組，不能查出這些基因組來自活病毒還是「病毒屍體」。這次實驗結果採集了73位患者的數據，也參考了之前德國發出的相關數據報告。

新加坡國家傳染病中心主任梁玉心說，過了10天左右，「病人就完全沒有感染力。你可以每天檢測，但結果陽性不代表就一定有傳染力。當病人沒有傳染力就可以出院了。這些康復出院的病患已不會傳播病毒，公眾無須排斥他們。」

但是梁玉心教授補充，她對這次實驗結果非常有信心，唯一的例外就是那些免疫系統較弱的患者，例如癌症病患體內的新冠病毒可能具備更久的傳染性。

新加坡衛生部對這項研究結果表示，將仔細評估如何將最新實驗結果與患者臨床管理計劃融合起來。如果新加坡衛生部同意並採用了此研究，超過80%的新冠肺炎患者將可以在患病的11天後出院，其他的重症患者則將繼續接受治療，但是並不需要被隔離。

 

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