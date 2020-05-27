葡萄王力抗疫情！虛擬通路業績1-4月年增率高達82%

圖／分眾傳媒、葡萄王提供 文／分眾傳媒提供



▲分眾傳媒與葡萄王生技合作拍攝公益影片，葡萄王董事長曾盛麟親自上陣為台灣的防疫人員加油。（圖／分眾傳媒提供）

葡萄王生技董事長曾盛麟日前在分眾傳媒董事長林昱的邀請下，合作進行公益影片拍攝，為台灣第一線的醫護人員加油。由於這波疫情，帶動了「宅居經濟」式的新消費型態，曾盛麟透露，葡萄王的產品近期在虛擬通路有相當比例的成長。

曾盛麟進一步指出，今年1到4月，葡萄王的自有品牌保健品跟機能性飲品的業績成長了43%，虛擬通路yoy成長則高達了82.39%。曾盛麟說：「目前來看，實體通路比較辛苦一點，因為大家不出門了，大型集會、路跑活動都沒有了，運動性機能飲品也會比較辛苦；虛擬通路的大幅度成長，甚至超過實體通路，我認為這會是一個趨勢，未來就算疫情過了，民眾的生活型態、消費型態一定也會有比例上的變化。

對於曾盛麟提及的「宅經濟」與「虛擬通路」，林昱也特別指出，現在大家減少了很多外出的機會，日常開始聚焦在住宅跟辦公室之間，以及中間的通勤路線，未來人們可能會更加活躍在這「兩點一線」式的生活圈。曾盛麟也同意林昱的看法，「像我從家裡來公司，公司再回到家，真的就這幾個點，其實能夠活動的範圍也有限。如果在社區裡面也能夠有一些資訊的交流空間，我覺得多少對生活都有一些幫助。」

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▲葡萄王生技熱心公益事務，在這次的疫情中提供不少能量飲料給第一線警察、消防、移民署、空勤、醫護人員。（圖／葡萄王提供）

另外，林昱也好奇提問，葡萄王過去到現在的廣告都相當令人深刻，這些創意的行銷策略都是從何而來？曾盛麟充滿自信的表示，葡萄王成立於1969年，是一個老字號品牌，近年來不斷地進行品牌再造與轉型，將過去消費者對於產品與品牌的印象翻新，也創造出更適合年輕人形象的產品風格。曾盛麟說：「『健康專家，照顧全家』是我們的信念，我們發展出來的產品是可以照顧全家大大小小，不是只有銀髮族才需要。」

曾盛麟還說：「我們找年輕、有活力的藝人做代言，如康貝特找來吳慷仁，以『有能量，就是帥』的廣告訴求來做宣傳；靈樟芝由楊一展來代言，從家人間的互相關心、照顧健康出發強調健康的重要。現在不是只有年長者需要保健，年輕人也需要保健。」曾盛麟也向林昱分享其他多元的行銷策略，「今年我們找了年輕的饒舌組合來替我們產品寫歌宣傳，以及與知名手遊合作，還有每年十一月的品牌周年慶，我們都是透過與以往不同形式的行銷活動來加深消費者對葡萄王品牌的印象。」



▲分眾傳媒與葡萄王生技合作拍攝公益影片，葡萄王董事長曾盛麟親自上陣為台灣的防疫人員加油。（圖／葡萄王提供）

兩董對談，除了彼此對消費模式轉變與行銷策略的意見交換以外，林昱與曾盛麟也討論疫情下的企業防疫與投入公益事務的心得。曾盛麟有感而發：「希望疫情趕快結束，每個行業都能越來越好，大家一起再來拚經濟。