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港版國安法衝擊金融市場？　香港金管局：無明顯資金外流

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▲▼港幣。（圖／CFP）

▲香港外匯儲備規模達4,400多億美元。（圖／CFP）

記者楊庭蒝／綜合報導

中國全國人大將審議港版國安法，除了讓香港主權問題再次浮上檯面外，由於特殊的金融地位，也引起市場的擔憂。對此，香港金融管理局總裁余偉文強調，港版國安法的草案不會對香港資金的自由流通、聯繫匯率制度及銀行體系帶來任何改變。

雖然近期香港股市略為波動，但港幣匯率保持穩定，並持續處於兌換保證範圍內的偏強水平，金融市場繼續暢順有序運作，目前沒有明顯跡象顯示有大量資金流出港幣或銀行體系。

請繼續往下閱讀...

自1983年起，香港建立了港幣發行與美元掛鈎的聯繫匯率制度。發鈔銀行在發行任何數量的港幣時，必須在按7.80港幣兌換1美元的匯率下，向金管局交出美元，登記或錄入外匯基金賬目，同時領取負債證明書後才可以開始印鈔，如此一來，外匯基金所持的美元，就為港幣紙幣的穩定提供了支持。

▲▼香港,反送中,反修例,國安法,港版國安法。（圖／路透社）

▲北京提出「港版國安法」，香港反政府民眾上街抗議。（圖／路透社）

根據《香港01》報導，余偉文解釋，受到《香港基本法》第112條的保障下，香港的資金流通及港幣的自由兌換不會受到影響，至於外匯部分，儲備規模高達4,400多億美元（約台幣12兆元），為香港貨幣基礎的2倍之多，是穩定港幣最堅強的後盾。

余偉文也提醒，在「一國兩制」架構不變的情況下，香港居民的權利不會受到影響，外國投資者的權益也會繼續受到法律的保護，但仍需小心謠言會造成市場波動，甚至削弱市場的信心、危害金融穩定，金管局會隨時保持警戒。

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