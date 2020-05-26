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加拿大若「釋放孟晚舟」中方是否釋放康明凱？　趙立堅回應了

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▲▼華為財務長孟晚舟1月20日出席引渡聽證會。（圖／達志影像／美聯社）

▲華為財務長孟晚舟。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

華為副董、首席財務長（CFO）孟晚舟從2018年12月在加拿大被捕後，至今大約1年半的時間，引發後續加拿大公民康明凱、邁克爾在中國被捕事件，被認為是回應孟晚舟案。外交部發言人趙立堅在例行記者會上，被問到加拿大釋放孟晚舟，是否也會是也會釋放康明凱、邁克爾的問題做出了回應。

加拿大媒體《環球郵報》（The Globe and Mail）提問指出，加拿大的法院將於本週三宣布對孟晚舟有關案件的裁決結果。中方有何期待？

趙立堅回應表示，中方在孟晚舟事件上的立場是一貫的、明確的。美加兩國濫用其雙邊引渡條約，對中國公民任意採取強制措施，嚴重侵犯中國公民的合法權益，這是一起嚴重的政治事件。

環球郵報記者提問，剛才表示加方應立即釋放孟晚舟女士，以免中加關係持續受到損害。如果加法院作出對孟不利裁決，中方是否會採取報復措施？

▲▼中國外交部發言人趙立堅回應是否釋放孟晚舟問題。（圖／翻攝自中國外交部）

▲中國外交部發言人趙立堅回應是否釋放孟晚舟問題。（圖／翻攝自中國外交部）

趙立堅表示，「我不回答假設性問題」。

環球郵報記者表示，孟晚舟的案子在加拿大是公開審理的，並且有律師團隊為其辯護。但加拿大公民康明凱、邁克爾兩人卻不能為自己辯護。對此有何評論？

趙立堅回應，關於康明凱、邁克爾兩名加拿大公民個案，中方已多次闡明立場，他們涉嫌從事危害中國國家安全活動，中國司法機關依法獨立辦案，依法保障有關加拿大公民合法權利。中方敦促加方切實尊重法治精神，尊重中國司法主權，停止發表不負責任的言論，「我想強調，中方始終依法保障康明凱、邁克爾的合法權益」。

環球郵報記者追問，中方是否期望加方周三宣布釋放孟晚舟？如果加方這麼做了，中方是否會盡快釋放康明凱和邁克爾？

趙立堅回答，「我已經非常明確地闡明了中國政府在有關問題上的立場」。

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