中華電信攜手多家企業　打造高雄智慧健康職場環境

▲中華電信攜手多家企業打造高雄智慧健康職場環境。（圖／中華電信提供）

記者邱倢芯／台北報導

高雄市政府為照顧勞工朋友，於經濟部工業局「普及智慧城鄉生活應用計畫」，提出「智慧職場健康共照應用服務計畫」，該計畫由中華電信、華電聯網及高雄在地新創公司先進醫資，共同建構「職場健康管理服務」，期望透過數位科技提升職場健康管理，為高雄勞工打造幸福職場環境。

這次的計畫是以高雄加工出口區為主要示範場域，由高雄市立民生醫院結合園區內保健所，扮演健康照護服務提供者，根據職業安全衛生法及勞工健康保護規則，發展智慧化健康照護服務。

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以中華健康雲「EHS職場健康管理系統」為基礎，幫助企業有效管理員工健康；現場職醫、職護可透過本系統，完成勞動部頒布之新興職業病四大風險計畫作業、協助企業辦理健檢、健康促進活動；員工可透過「中華健康雲」APP進行個人健康管理，串聯健康存摺、生理量測數據、健檢報告，醫護透過醫療紀錄與問卷分析，評定員工健康風險等級，協助企業管理促進員工身心健康。

此外，因應新冠肺炎疫情，以高雄加工出口區為例，廠區內多家企業可依系統內建的體溫紀錄及問卷服務，每日確認員工及進出人員的體溫數據，以做為區域性的防疫聯播網，協助政府機構、企業蒐集疫情趨勢變化及建立預防通報機制。

且也同時打造職場健康設備物聯網，透過整合企業、社區醫療院所、保健所，提供多樣化的健康醫療社區整合服務。目前高雄地區已有多家企業加入，預計本計畫期滿時將有三十家以上企業參與、十萬次以上的應用服務體驗，未來更可串連社區基層醫療，延伸長照服務，落實職場、社區、家庭乃至個人的共同照護。

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