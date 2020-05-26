口罩進口關稅不再零稅率！　明日起恢復原稅率7.5%

▲口罩進口關稅明日起恢復原稅率。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳靜君／台北報導

為了因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，關務署自2月27日起，調降取得衛福部核發證明文件藥用酒精原料與口罩進口關稅3個月，至今（26）日到期。關務署宣布，明（27）日起酒精原料進口關稅減半，維持關稅10%繼續延期3個月到8月26日；口罩則恢復原稅率7.5%。

中央流行疫情指揮中心宣布口罩將於6月1日解禁，指揮中心未來將每天徵用800萬片，其餘開放自由販售；口罩出口也將解除禁令，若經濟部全面解禁出口，民眾寄送口罩、旅客攜帶口罩出境，也將可不受限制。

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原本關務署向行政院建議，因為民眾買口罩還實名制，所以口罩進口原料免關稅、酒精原料進口關稅減半再延長3個月，到8月26日。

但是隨著台灣口罩產量增加，每日大約可生產1900萬片到2000萬片，而且疫情指揮中心也宣布6月1日起口罩解禁、出口也解禁等陸續鬆綁措施，加上提升國內廠商口罩競爭力，因此決議口罩恢復原稅率7.5%。至於，藥用酒精的部分因為國外的酒精原物料仍然非常的高昂，所以酒精原料可以再延長3個月，稅率仍為10%。

口罩與酒精原料的進口關稅稅率彈性調整，是依據關稅法第71條規定，為應付國內或國際經濟的特殊情況，並調節物資供應及產業合理經營，對進口貨物應徵的關稅或適用的關稅配合得在海關進口稅則規定的稅率或數量50%以內予以增減。但大宗物資價格大幅波動時，得以100%內予以增減。實際增減之幅度及開始與停止日期，由財政部會商有關機關擬訂，報請行政院核定。