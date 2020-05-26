大陸今再審港版國安法草案　美國商會回應了

▲北京提出「港版國安法」，香港反政府民眾上街抗議。（圖／路透社）

記者楊庭蒝／綜合報導

大陸全國人大常委會26日再度審議「港版國安法」草案，受到國際關注。美國商會（U.S. Chamber）對此發出聲明表示，對於中國擬推港版國安法，可能會破壞香港在一國兩制框架下的自治權，希望北京當局可以減緩局勢的惡化。

根據《路透社》報導，美國商會指出，香港作為相當具投資吸引力的金融中心，做出對於危及這個特殊地位的決定，是一個嚴重的錯誤，並敦促美國政府要與香港保持建設性的關係，如果香港的特殊性地位在未來改變，會對在香港經營的美國企業造成嚴重的影響。

U.S. Chamber urges China to preserve Hong Kong's autonomy https://t.co/kihpMrPdzg pic.twitter.com/KnHhvjdaQU — Reuters China (@ReutersChina) May 26, 2020

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也在22日表示，強烈呼籲北京可以重新考慮，遵守國際義務並尊重香港的高度自治、民主體制和公民自由，任何危害到香港自治和自由的決定，同時也會影響到美國對於「一國兩制」和香港地位的評估。

美國在2019年通過《香港人權與民主法案》，成為美國聯邦法律，要求美國政府制裁「負責侵犯香港人權的中國及香港官員」，並要求美國國務院和其他美國政府機構每年進行一次審查，以確定香港政治地位的變化是否有理由改變美國和香港之間獨特的貿易關係。

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

疫情期間不敢出門使用票券嗎？還是買了很多票券擔心過期不能使用？趕快整理來這邊兌換東森幣，讓你的過期票復活購買其他商品。點我點我

►青春露超低價現省近2500元！女星素顏保證～