台灣金融業在香港曝險跌破兆元　金管會緊盯「港版國安法」情勢

▲中國大陸提出「港版國安法」，引起民眾上街抗議。（圖／路透）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（26）日公布，到今年4月底，國內銀行、保險、證券業對香港曝險部位為9,348億元，外界關注「港版國安法」將在周四表決，香港國際金融中心的地位是否會受到影響，連帶衝擊在港台資金融業。

根據金管會統計，國內金融業在香港曝險金額，2019年底有9,654億元，到了今年2月底則小幅降至9,507億元，3月底持續下滑至9,537億元，而4月底也下滑至9,348億元。

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統計指出，到今年4月為止，國內銀行在香港曝險金額為6,877億元，其中授信總額為5,270億元，投資總額則是1,607億元，雙雙較上月底減少。

至於證券業部分，證券期貨業在香港投資總曝險金額也呈現小幅減少態勢，從上月的758億元降至746億元；另在保險業部分，在香港投資及子公司曝險金額約為1,725億元，則比3月的1,704億元、2月底的1,712億元略為增加。

對於香港國安法對台灣金融業的影響為何、如何因應，金管會主委黃天牧表示，不回答假設性問題，不過今天早上有召開內部會議，要求各局了解國際間，包含歐美等國對此事的看法，大部分政府都在密切關注香港國安法在香港或區域間的發展，也是金管會要做的事，但不表示「我們消極」，將督導金融業做好風險管理，維護國內金融市場穩定。

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