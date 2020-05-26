實體振興券哪裡領？四大超商可望入列「比照口罩模式」

▲後疫情時代，經濟部規劃振興券與振興抵用券等多元方案刺激消費。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

後疫情時代「振興券」即將出爐，經濟部定調將採行動支付、電子票證、信用卡與實體紙本等「3+1」形式發放；據悉，經濟部考量口罩實名制已在四大超商施行，擬在此基礎上建立實體振興券的發放管道，以利民眾方便、好領。

振興券的規劃歷經多月，接近定案階段，經濟部已定調採取實體、電子支付與電子票證等多元方式發放，並新增信用卡模式，會採「4+1」方式來讓大家方便使用，秉持「好領、好用、促進消費」等三大原則來發放，行政院預計於六月初公佈，七月暑假上路。

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▲經濟部長沈榮津。（圖／記者湯興漢攝）

官員指出，實體振興券發放模式將比照口罩實名制預約方式，於四大超商使用健保卡，不過目前最終合作的業者尚未敲定，仍須經由遴選或是協議才能定案。

另外，規劃中的振興券期待要能刺激消費，也希望幫助因疫情而受創產業，經濟部規劃在行動支付折扣項下，打造電子支付大平台，串聯連鎖餐飲業、零售及餐飲小店家，除了政府提供的酷碰券折扣外，使用電子支付還能有加碼折扣，讓業者相互競爭提供不同的優惠方案，以期擴大消費。

至於振興券的消費地點，也規劃放寬使用，除了原規劃的夜市、商圈可用之外，實體店面均可使用，也能買高鐵、台鐵車票，目的在於振興券要發揮「點火」功能，誘使民眾走出門開始消費。

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