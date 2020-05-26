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振興券綁台灣Pay優惠方案　財部下周四找公股銀討論

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▲▼財政部揭牌儀式。（圖／記者陳韋帆攝）

▲財政部。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

振興券要來了！政府規劃要發放振興券，民眾消費1000元，就可以換得3000元的振興券，並且也以多元方式發放，為了提升「台灣Pay」的使用率、鼓勵民眾使用振興券綁定台灣Pay，財政部預計下周四（6月4日）邀公股銀行討論民眾振興券綁台灣pay的優惠，讓民眾「利上加利」。

隨著新冠肺炎（COVID-19）國內疫情逐漸趨緩，進入振興經濟、促進消費的階段，目前政府所規劃振興券方案，民眾花1000元，可以換3000元振興券，等於打了三三折，也大幅放寬消費的項目與使用地點，以期望可以發揮刺激消費的效果。經濟部目前已經定調，振興券將以多元方式發放，包含實體券、綁定行動支付、電子票證以及信用卡、電子票證等方式，讓民眾可以方便領取以及方便使用。

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為了因應「振興券」發放和鼓勵民眾使用「電子支付」來綁定與消費，財政部將找八大公股銀行開會，推廣振興券綁定「台灣Pay」。根據了解，公股銀行會先討論方案，並且提供財政部共同討論，預計6月4日之後有一些定論。

目前公股銀行規劃大約三方向：一為直接回饋給消費者，像是編列預算讓民眾綁定台灣Pay，花3000元的消費就給予回饋，等於有政府的振興券之外，還可以另外賺200元到300元；另外，公股銀行也考慮給合作店家一些優惠，鼓勵店家辦理促銷活動，一方面可以促進更多店家與台灣Pay合作，另一方面也鼓勵店家吸引民眾上門消費。最後，公股銀行也考慮辦抽獎活動，像是抽iPhone等大獎都在範圍之內。

信用卡的部分各銀行也會另外提出優惠，鼓勵民眾使用振興券不用實體券，可以「利上加利」。根據銀行預估，目前這四種發放方式，民眾領取實體券或使用信用卡的方式會超過七成、八成；其他才會綁定行動支付以及電子票證。

由於振興券即將在7月上路，在時程規劃上較為緊張，所以公股銀預計在6月4日開會討論後會有具體的方向；而該項會議也將由財政部次長阮清華主持。

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